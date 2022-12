Ohne das Ehrenamt geht es nicht

Ein würdiger Rahmen für ganz besondere Ehrungen war dieses Jahr die Schranne in Giengen an der Brenz. Viel Lokal-Prominenz war gekommen, um die DFB-Ehrungen und den Vereinsehrenamtspreis 2022 zu überreichen. Der TSV Hüttlingen erhielt dabei eine Auszeichnung im Rahmen des Vereinsehrenamtspreis 2022 des Württembergischen Fußballverbandes. Die DFB-Uhr bekamen aus dem Bereich Aalen Lea Fuchs und Jürgen Lindig.

In ihren Grußworten stellten der Heidenheimer Landrat Peter Polta und der Giengener Oberbürgermeister Dieter Henle die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft dar. Auch Jochen Wahl von der Volksbank Brenztal dankte den Anwesenden für ihr großes Engagement im Sport.

13 DFB-Uhren werden im Fußballbezirk Ostwürttemberg jedes Jahr an besonders verdiente Ehrenamtliche verliehen. Hans-Georg Maier hielt dabei für jeden einzelnen eine persönliche und sehr wertschätzende Laudatio. Originell musikalisch begleitet wurde der Abend von den „Hohenmemminger Goißlschnalzer und die fidelen Melkkübel“.

Aus dem Bereich Aalen und Ellwangen wurden dabei folgende Personen geehrt:

Lea Fuchs, TSV Hüttlingen: Von 2007 bis 2013 war Lea Fuchs Jugendtorhüterin beim TSV Hüttlingen und bei der SGM Neuler/Hüttlingen. Anschließend war sie Betreuerin und Torwarttrainerin der SGM Hüttlingen/Neuler/Wasseralfingen. Von 2015 bis 2019 war sie Torhüterin der neugegründeten Frauenmannschaft des TSV Hüttlingen. Seit 2019 ist sie als Schiedsrichterin im WFV-Kader und auch Assistentin der Mädchen-Bundesliga. Außerdem ist sie seit Sommer Schiedsrichterbeuftragte beim TSV Hüttlingen. Auch als Schriftführerin und Ansprechpartnerin der Jugend, ist sie als Ausschussmitglied seit 2021 bei der Schiedsrichter-Gruppe Schwäbisch Gmünd im Amt.Lea Fuchs setzt sich für ihren TSV Hüttlingen ein, übt ihre Ämter vorzüglich und hervorragend aus und ist im Verein das Bindeglied zwischen Jugend und Vorstandschaft. Ihre Ideen und ihre Einsatzbereitschaft für den Verein setzt Sie gekonnt um und ist auch immer da wenn nach ihr gerufen wird.

Michael Schlecht, FC Schloßberg: Seit seiner Geburt ist Michael Schlecht Vereinsmitglied beim FC Schloßberg. Seine sportliche Kariere begann als Jugendlicher und setzte sich nachher bei den Aktiven fort. Seit 30 Jahren arbeitet er in verschiedenen Positionen unermüdlich und unentgeltlich in verschiedenen Positionen. Seit über 20 Jahren ist er Vorsitzender und gleichzeitig seit 15 Jahren Jugendtrainer. Dabei führt er viele Aufgaben gleichzeitig aus. Michael Schlecht opfert viel seiner Freizeit, obwohl er Familie hat. Auch ist er sich nicht zu schade, den Sportplatz regelmäßig zu mähen und zu streuen, das Sportgelände sauber zu halten. Auch bei Festen des Vereins ist er stets zur Stelle, der erste, der kommt und der letzte, der geht.

Jürgen Lindig, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Jürgen Lindig spielte von 1974 bis 1976 in der Jugend für den VfR Aalen, anschließend als Aktiver beim VfR. Über die DJK Aalen, bei der er zwei Jahre spielte, kam er 1978 zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Dort war er bis 1990 aktiv. 1990 stieg er ins Trainergeschäft ein und war zwei Jahre lang Spielertrainer bei der TSG. Zwischen 1992 und 1995 war er bei folgenden Vereinen Trainer: TSG Abtsgmünd, SV Fachsenfeld und TSV Essingen. Doch 1995 zog es Jürgen Lindig zu seinem Heimatverein zurück in dem er dann bis 2018 bei der Ü 32 / Ü40 und Ü50 spielte.Seit 2018 ist er bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Organisator und „Mädchen für alles“. Somit ist er ein Vorzeige-Ehrenamtlicher.

Jürgen Majewski, Sportfreunde Rosenberg: Jürgen Majewski ist als Jugendlicher den Sportfreunden Rosenberg beigetreten. Nach seiner Jugend spielte er bei den Aktiven, bevor er als Ehrenamtlicher beim Verein einstieg. Wie es in der Laudatio heißt, wurden viele seiner Ideen und Vorschläge im Verein umgesetzt. Mit seiner Erfahrung, seinem unersetzlichen Einsatzwillen führte er den Verein durch die schwere Zeit der Corona-Pandemie.1982 bis heute ist er Leiter der Freizeitsportgruppe, 1997 bis 1999 war er 3. Vorsitzender und Kassierer, 1999 bis 2008 2. Vorsitzender und seit 2008 ist er 1. Vorsitzender des Vereins.

Joe Colletti, TV Neuler: Joe Colletti wurde für seine außergewöhnliche Spendenaktion geehrt. Mit einem alten Trikot des SSV Ulm fing alles an, danach nahm die Aktion ihren Lauf. Angefangen hat alles mit einer Kiste im Keller. Statt sein Trikot zu verschenken, wollte er es lieber versteigern. Er teilte dies auf Facebook und so wurde das Trikot für 130 Euro an einen Spatzen-Fan versteigert. Kurze Zeit später stieg die Summe auf mehr als 25 000 Euro an – und diesen Betrag konnte er dem Kinderhospiz Ulm überreichen. Doch damit ist es noch nicht getan, denn er ist mehrmals für Benefizspiele für kranke Kinder unterwegs. Als Jugendspieler spielte Joe für den VfR Aalen und den AC Parma. Seit 2002 ist er Spieler und Spielertrainer. Aktuell ist er als Spielertrainer beim Bezirksligisten TV Neuler aktiv.

Den zweiten Platz beim Vereinsehrenamtspreis 2022 erhielt der TSV Hüttlingen. Rainer Domberg betonte dabei das große Engagement des Vereins in Sachen Tribünenbau – aber auch den besonderen Einsatz in der Corona-Zeit. Die Volksbank Brenztal e.G. legte bei den Gewinnen für die Vereine großzügig noch etwas dazu. Jens-Peter Schuller, der Fußballbezirksvorsitzende, brachte in seinen Schlussworten seinen Stolz über das Geleistete zum Ausdruck: „Mit diesem Strauß an unterschiedlichstem, ehrenamtlichen Engagement hat der Fußball eine herausragende Rolle in der Gesellschaft“.