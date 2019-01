Offiziell: Marcel Bär wechselt nach Braunschweig

Marcel Bär wechselt zu Eintracht Braunschweig. Das hat der VfR Aalen am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Im Vorfeld hatte es bereits Spekulationen um einen möglichen Wechsel Bärs gegeben.

"Braunschweig hat uns ein Angebot gemacht, das wir aus wirtschaftlichen Gründen nicht ablehnen konnten." Mit diesen Worten wird Präsidiumsmitglied Hermann Olschewski in der Mitteilung zitiert. Dadurch bekomme der VfR die Chance, nochmals auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Damit soll der Kader "deutlich" verstärkt werden, so Olschewski.

Bär, der für Aalen in 58 Spielen 17 Tore schoss und fünf vorbereitete, freut sich über den Wechsel. "Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er meinem Wunsch, zurück in meine Heimat wechseln zu dürfen, nachgekommen ist", wird der 26-Jährige zitiert. "Ich hatte hier in Aalen eine schöne Zeit und habe mich immer wohlgefühlt."

Die Gerüchteküche kochte

Das wäre ein Hammer kurz vor dem Start ins Trainingslager nach Belek. Laut eines Medienberichtes des Online-Portals „Liga-drei.de“ soll Stürmer Marcel Bär (26) vor dem Absprung beim Fußball-Drittligisten VfR Aalen stehen. Demnach soll sich der 26 Jahre alte Spieler unmittelbar vor einem Wechsel zu seinem ehemaligen Verein Eintracht Braunschweig, Liga-Konkurrenten der Aalener und Schlusslicht, befinden. Bär war im ersten Halbjahr der Saison mit sieben Toren bester Torschütze des VfR.

Gegen 13 Uhr äußerte sich der Trainer noch so:

„Da ist noch nichts spruchreif“, sagte VfR-Trainer Argirios Giannikis gegenüber den „Aalener Nachrichten“. Bär, der aus der Nähe von Braunschweig stammt, besitzt beim VfR noch einen Vertrag bis 30. Juni 2020. Laut „Transfermarkt.de“ beläuft sich sein Marktwert auf 250 000 Euro.

Olschewski gegen 14 Uhr:

VfR-Sportchef Hermann Olschewski bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung zudem sich derzeit in Transferverhandlung zu befinden und möchte sich erst am Nachmittag äußern, fügt aber an: „Es ist noch nichts unterschrieben und ich verstehe auch nicht, woher das Gerücht stammt.“ Die Braunschweiger befinden sich übrigens derzeit bereits im Trainingslager in Belek. Mehr Infos folgen in Kürze.