Offenbach baggert an Sascha Korb

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat beim VfR Aalen sein Interesse hinterlegt, Sascha Korb trotz eines noch laufenden Vertrags (bis 30. Juni) verpflichten zu wollen. „Das Interesse kann ich bestätigen“, sagt VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore und bestätigt auch, dass Korb (29 Jahre) bereits im Sommer mit einem Wechsel und damit zugleich einer Rückkehr nach Offenbach geliebäugelt hat.

„Er ist eine feste Größe“, sagt Lepore und begründet damit auch die Absage hinsichtlich eines Wechsels des Mittelfeldspielers im Sommer. Der VfR-Geschäftsführer rechnet im Fall von Korb mit weiteren Gesprächen und sagt aber auch: „Wir sind kein Selbstbedienungsladen.“ Offenbach hätte Korb gerne ablösefrei in diesem Winter an den Bieberer Berg geholt. Das hat Aalen bereits abgelehnt. Bei einem entsprechenden Angebot sei man aber „gesprächsbereit“.

Insolvenzverwalter entscheidet mit

Die Entscheidung über einen Wechsel hängt aber aufgrund der eingereichten Insolvenz auch am Insolvenzverwalter. An diesen sei Offenbach bereits in Sachen Korb herangetreten. Der in Offenbach geborene Korb hat in dieser Runde bislang erst ein Spiel (2:4 gegen Balingen) aufgrund einer Gelbsperre verpasst und steuerte einen Treffer und drei Vorlagen bei. In Offenbach soll er den Abgang von Jakob Lemmer (22 Jahre) kompensieren, der die Kickers in diesem Winter in Richtung Dresden verlassen hat.