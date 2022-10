ODRler spenden 12 500 Euro für Soziales: Auch an die Tafelläden

Spendenschecks über insgesamt 12 500 Euro hat Thorsten Häußer, Betriebsratsvorsitzender der EnBW ODR, beim Besuch im Landratsamt des Ostalbkreises in Aalen im Gepäck gehabt. Die Spenden der Belegschaft fließen in soziale Projekte und Einrichtungen in der Region. Unter anderem gehen allein in diesem Jahr 22 000 Euro an alle elf Tafelläden im ODR-Versorgungsgebiet.

Möglich mache das die ungebrochene Spendenbereitschaft anlässlich der vom EnBW ODR-Betriebsrat 2003 initiierten Spendenaktion „Sehen und helfen“. Landrat Joachim Bläse richtete den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EnBW ODR in Ellwangen seinen großen Dank aus für ihr unermüdliches Engagement.

Die Tafelläden in Aalen (Kocherladen), Ellwangen, Bopfingen und Heubach erhielten eine Unterstützung in Form von Mehl und Nudeln im Wert von jeweils 2000 Euro. Hier nehme die Zahl der Menschen, die bei ständig steigenden Preisen nicht mehr ausreichend Geld haben für ihr tägliches Brot, ständig zu. Sie seien auf günstige Einkaufsmöglichkeiten angewiesen.

Der Nothilfefond des Diakonieverbands Aalen bekam eine Spende über 1500 Euro. Er hilft kurzfristig in Not geratenen Menschen finanziell. Auch der Förderverein „Miteinander“ der Jagsttalschule Westhausen wurde mit einer 1500 Euro-Spende bedacht, um die Schule auf vielfältige Weise zu unterstützen. Die Jagsttalschule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit den Förderschwerpunkten geistige und körperlich-motorische Entwicklung.

„WohnenLernen“, ein gemeinsames Projekt der Jagsttalschule Westhausen, der Konrad-Biesalski-Schule Wört und der Lebenshilfe Aalen, investiert die gespendeten 1500 Euro in die Anschaffung eines Treppenlifts in der Trainingswohnung in Ellwangen. Seit über zehn Jahren bietet die gemeinnützige Gesellschaft „WohnenLernen“ jungen Menschen mit Förderbedarf die Möglichkeit, in einer eigens dafür angemieteten Wohnung selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu trainieren.

Die jährliche Spendenaktion hat eine feste Tradition, und die ODRler würden nicht müde, soziale Einrichtungen in ihrem Versorgungsgebiet zu unterstützen, so ODR-Betriebsratsvorsitzender Thorsten Häußer. So kamen durch Geldspenden und das Spenden von Mehrarbeitsstunden von knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EnBW ODR und ihrer Tochtergesellschaft Netze ODR, der EnBW-Tochter NetCom BW sowie etlicher Pensionäre Ende des letzten Jahres nahezu 38 000 Euro zusammen, die jetzt zahlreichen sozialen Einrichtungen zugutekommen.

