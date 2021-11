Oberliga-Derby in Ellwangen

Ein spannendes Derby steht an diesem Samstag im Ellwanger Waldstadion an. Der 9. Spieltag in der Oberliga U 17 Juniorinnen wird um 14.30 Uhr angepfiffen – das Duell des Tabellenzehnten FC Ellwangen gegen FFV Heidenheim (8.).

Beide Mannschaften sind dringend auf Punkte angewiesen um das Tabellenende verlassen zu können. So wird ein spannendes Spiel mit viel Kampfgeist auf beiden Seiten erwartet. Das junge Team aus Ellwangen freut sich am Samstag über zahlreiche Zuschauer, die Dank eines umfangreichen Hygienekonzepts, in den Genuss von Oberliga-Fußball bei einer Stadionwurst und einem kühlen Getränk kommen können.