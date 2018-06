„Es ist nicht einfach, jedes Jahr die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, aber die Normannia ist für uns ein Vorbild im Leistungssport und für die Jugendarbeit. Daher ist es uns als Krankenkasse wichtig, diese Kooperation am Leben zu halten“, erklärte Regionalgeschäftsführer Kai Nar von der Barmer GEK.

„Es gibt keinen Sponsoren, der so lange zur Normannia gehalten hat“, so Heinz Eyrainer, Bereichsleiter Fußball bei der Normannia, der im Hinblick auf die Rückkehr in die Oberliga noch einmal betonte: „Wir wollen nächstes Jahr in der Verbandsliga vorne dabei sein und wenn möglich in die Oberliga aufsteigen. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Wir haben aber eine junge Mannschaft, die sich immer weiter verbessern wird.“ Dietmar Weiß von der Barmer GEK ergänzte: „Der FCN gehört in die Oberliga.“

Die Kooperation mit dem Trikotsponsor geht mit derselben finanziellen Vereinbarung wie zuletzt ins 13. Jahr. „Wir brauchen so ein Aushängeschild wie den FCN als Magneten für die Jugend“, meinte Kai Nar.

Die Normannia könne mit diesem Sponsoring den Großteil des Jugendetats abdecken, so Eyrainer. Auch Normannia-Präsident Dieter Weil bedankte sich für die Unterstützung, denn es sei keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit. (jh)