Nach 14 Monaten Bauzeit ist der neue Platz im Herzen der Oberkochener Innenstadt fertig. Nun steht die „Neue Mitte“ der Öffentlichkeit zur Verfügung. „Wir haben mit dem zentralen Platz die Innenstadt aufgewertet und werden uns in den nächsten Jahren um die umliegenden Gebäude kümmern“, sagte Bürgermeister Peter Traub bei der Besichtigung. Auch die Einbindung der angrenzenden Bereiche der katholischen Kirche und des Mühlenareals sei gut gelungen.

Für 3,2 Millionen Euro sind ein 1100 Quadratmeter großer, multifunktionaler Platz entstanden, am darunterliegenden Kocher zudem ein Erholungsbereich, der mit Spielgeräten und schattigen Sitzmöglichkeiten zum Verweilen einlädt. Auf dem Platz selbst wurden ein großes Wasserfontänenfeld, fünf Senkelektranten für die Strom- und Wasserversorgung bei Veranstaltungen sowie Hülsen für neun große Sonnenschirme und einen Weihnachtsbaum integriert. Auch Bäume wurden gepflanzt, weitere Bepflanzungen sollen folgen.

In Kürze wird noch das Mögglinger „Ständle“ auf dem Platz aufgestellt, das ursprünglich für die Remstalgartenschau gebaut wurde. Außerdem sollen in den kommenden Wochen die katholische Kirche, die Stadtbibliothek und die Scheerer-Mühl noch mit entsprechender Beleuchtung „ins rechte Licht gerückt werden“, so Bürgermeister Traub. Und schließlich soll in Zukunft auch der Wochenmarkt das neue Zentrum beleben.