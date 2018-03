Oberbank eröffnet Filiale in der Bahnhofstraße

Nachdem Limited Sports aus dem Gebäude in der Bahnhofstraße 10 ausgezogen ist (wir berichteten), ist schnell ein Mieter für die Räumlichkeiten gefunden worden. Im dritten Quartal wird die Österreichische Oberbank AG hier eine Filiale eröffnen.

„Derzeit laufen in dem Gebäude in der Bahnhofstraße umfassende Umbauarbeiten, die bis zu der Eröffnung im dritten Quartal abgeschlossen sein werden“, teilt Alexander Türk von der Pressestelle der Oberbank AG auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“ mit. Die neue Filiale wird hier auf 360 Quadratmetern das Untergeschoss, Erdgeschoss und das erste Obergeschoss belegen und sechs neue Arbeitsplätze schaffen. „Aktuell suchen wir noch Personal“, sagt Türk.

Das Filialnetz der Oberbank AG, die 1869 als Bank für Oberösterreich und Salzburg gegründet wurde und als unabhängige, österreichische Regionalbank ihren Sitz in Linz hat, umfasst derzeit 161 Filialen und erstreckt sich über Österreich (Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich und Wien), Deutschland, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Allein in Deutschland, wo der Hauptsitz der Oberbank AG in München ist, führen wir derzeit 28 Filialen in Bayern, Hessen und Thüringen, sagt Türk. Neben zehn neuen Filialgründungen in Wien und Budapest würden in diesem Jahr auch in Baden-Württemberg und Sachsen acht neue Filialen erschlossen. Neben Hanau, Esslingen, Reutlingen, Halle an der Saale, Chemnitz, Dresden, Leipzig eben auch in Aalen.

Zielgruppe: Kommerzbereich und gehobene Privatkunden

„Wir schätzen das Marktpotenzial in Deutschland und speziell in der Region um Aalen als substanziell ein“, begründet Türk die Entscheidung, in der Kreisstadt eine Filiale zu eröffnen. Der Fokus der Oberbank AG liege auf Zielgruppen im Kommerzbereich und den gehobenen Privatkunden. Und angesichts des jahrelangen Know-hows vor Ort sehe die Oberbank AG auch in der Kreisstadt eine entsprechende Konkurrenzfähigkeit im Wettbewerb mit den ansässigen Banken.