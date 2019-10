Verdient, aber um zwei Tore zu hoch mussten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen dem SV Oberachern mit 0:4 geschlagen geben und stehen nun auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Oberliga. Viel schlimmer als die 0:4 (0:1)-Niederlage ist die Verletzung von Yannik Schmidt, der sich in der zwölften Minute ohne gegnerische Einwirkung am Knie verletzte und wohl länger ausfallen dürfte.

Wie schon in den vorangegangenen Spielen war man durchaus auf Augenhöhe und hatte die größeren Spielanteile, allerdings fehlte beim Abschluss die letzte Konsequenz und das Quäntchen Glück. Ganz anders die Gäste aus Oberachern, die in der zweiten Halbzeit vier Mal auf des Dorfmerkinger Tor schossen – und dieses drei Mal trafen.

Mit Mayer, Wende und Nietzer saßen drei Akteure auf der Bank, die in den letzten Spielen immer zur Startelf gehörten. Nach dem Punktgewinn letzte Woche Nöttingen legten die selbstbewussten Sportfreunde mit breiter Brust los und hatten in der vierten Spielminute durch einen Schuss von Janik die erste Torchance. Direkt nach seiner Einwechslung prüfte Andreas „Bobo“ Mayer mit einem Freistoß den Gästekeeper (12.), köpfte Sauer über das Tor. Wie aus dem nichts markierte Eirus mit dem ersten Schuss auf das Dofmerkinger Tor die Oberacherner Führung (24.). Besonders ärgerlich – der Schuss wurde noch von einem Dorfmerkinger unhaltbar für Zech abgefälscht.

In der Folgezeit nahmen die Sportfreunde das Heft des Handelns in die Hand und sie schossen sich auf des Gästetor ein. Vor allem Mayer schien ein Privatduell mit dem dem Gästekeeper Bastien Rempp auszufechten. In der 40. Minute hatten die Fans bei einem Freistoß von Mayer schon den Torjubel auf den Lippen, aber Rempp konnte gerade noch klären. Gleiches galt für Sauers Schuss.

Die gleiche Geschichte

Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt und gleicht sehr der ersten 45 Minuten. Dorfmerkingenkontrolliert das Spiel, Mayer und Rempp führen ihr Privatduell fort und die ballsicheren und technisch versierten Gäste agieren vor Zechs Tor effektiv. Ein scheinbar gewonnener Zweikampf landet am Dorfmerkinger Strafraum wo plötzlich vier Oberacherner Spieler frei stehen und Huber mit einem platzierten Schuss Zech keine Chance lässt (61.). In der 78. Spielminute kann sich dann Zech das erste Mal auszeichnen und den ersten Ball halten. Geschossen hatte Huber, der vier Minuten später für die Entscheidung sorgte. Auch hier war Zech chancenlos. In der 86. Spielminute sorgte Gallus für den 0:4-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Mark Lerandy (Trainer Oberachen): Wir sind unglaublich froh, dass wir das Spiel hier gewinnen konnten. Dorfmerkingen war der erwartet starke Gegner, aber der Spielverlauf hat uns in die Karten gespielt. Der Sieg fiel zu hoch aus.

Helmut Dietterle (Trainer SfD): Oberachern hat verdient aber zu hoch gewonnen. Es ist eine klasse Mannschaft die uns mit ihrem schnellen Spiel alles abverlangte und das nötige Quentchen Glück hatte, das meiner Mannschaft gerade fehlt. Jetzt gilt es Moral zu zeigen und in Ilshofen zu punkten. Ärgerlich ist die Verletzung von Yannik Schmidt, dem ich gute Besserung wünsche.

Deniz Bihr: Die waren kaltschnäuziger und extrem ballsicher. Wir haben wieder zu einfache Gegentore bekommen.

Fabian Janik: Das ist einfach bitter. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt.