Obacht: Neues Pflaster ist erst ab 2012 in Sicht

Aalen spart auch am Innenstadtprogramm. Für 2011 gibt es kein Geld, erst ab 2012 sind wieder Mittel zur Verbesserung der innerstädtischen Infrastruktur eingeplant. Der Innenstadtverein Aalen City Aktiv (ACA) bedauert dies zwar, sieht aber die Notwendigkeit zu sparen ein.

Von unserem Redakteur Norbert Acker

Im Zuge der umfangreichen Sparmaßnahmen der Stadt Aalen ist auch beim Innenstadtprogramm der Rotstift angesetzt worden. So sind die für 2011 eingeplanten 50 000 Euro ersatzlos gestrichen worden. Für 2012 und 2013 sind die Mittel auf jeweils 150 000 Euro reduziert worden. In diesem Jahr standen für das Sonderprogramm insgesamt 407 000 Euro zur Verfügung – 200 000 Euro waren 2009 im Haushalt eingestellt, der Rest kam durch Haushaltsreste aus 2008 zusammen. 2010 habe man nun als ersten Abschnitt einen Teil des Beleuchtungskonzepts umgesetzt, sagt Uta Singer, Pressesprecherin der Stadt Aalen. Genaue Summen könne sie dazu aber noch nicht nennen, die Abrechnung sei noch nicht erstellt.

2011 gibt es nichts

Im nächsten Jahr wird es allerdings zu keinerlei Maßnahmen im Rahmen des Innenstadtprogramms kommen. „Ohne Moos nix los“, fasst Singer die Situation zusammen. Unabhängig von dem Programm seien übrigens kleinere Reparaturen – beispielsweise beim Kopfsteinpflaster rund um die Stadtkirche. Dies werde ohnehin aus dem 1,9 Millionen Euro hohen Straßenunterhaltungstopf finanziert. „Beim Innenstadtprogramm geht es eh um großflächige Maßnahmen“, stellt die Sprecherin fest. Diese müssten jetzt warten.

Beim ACA sieht man die Einsparungen recht nüchtern. Einerseits sei das Innenstadtprogramm ein wichtiger Impuls für die City, anderseits verstehe man aber auch den Sparkurs der Stadt. „Die Gründe dafür sind ja bekannt“, sagt Citymanager Wolfgang Weiß. „Damit müssen wir nun mal leben.“ Wichtig sei dem ACA aber, dass die Fortführung des Beleuchtungskonzepts und eine Modernisierung der Bodenbeläge, Stichwort Barrierefreiheit, nicht hinten runterfallen. Maßgabe für den ACA sei im Vorfeld zwar gewesen, dass sich im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Mercatura 2011 auch etwas in der Innenstadt und deren Eingangsbereichen tut. Dazu wird es nun wohl nicht kommen, der ACA will aber weiterhin in den entsprechenden Gremien darauf hinwirken, dass das Programm weitergeführt wird. „Unsere Innenstadt ist wunderbar, aber zeitgemäße Modernisierungen sind nach 30 Jahren einfach nötig“, so Weiß. „Es macht jetzt aber keinen Sinn, auf die Barrikaden zu gehen.“ Man wisse nun mal, dass am Sparen kein Weg vorbeiführt.

„Wenn wieder Geld da ist, fangen wir natürlich sofort wieder an“, meint Uta Singer abschließend. Für die Jahre 2012 und 2013 sei die Finanzierung, wenn auch geringer als ursprünglich geplant, aber gesichert. Riesensprünge sind mit 150 000 Euro zwar nicht drin, wichtig ist Stadt und ACA aber vor allem, dass es mit dem Programm weitergeht.