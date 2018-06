OB will Rehms Sitzungsgeld holen

Stadtrat Norbert Rehm (Aktive Bürger) wird möglicherweise auf sein Sitzungsgeld für den Verwaltungs- und Finanzausschuss am Mittwoch verzichten müssen. Dessen Beratungen hatte er schon zu Beginn eher als „Zusammenkunft“ denn als richtige Sitzung betrachtet, weil der Gemeinderat in seiner alten Form nach seiner Überzeugung eigentlich gar nicht mehr im Amt sein dürfte. Wogegen OB Rentschler heftig widersprach. Und weshalb Rehm die „Zusammenkunft“ nach der Beratung über die Hauptsatzung der Stadt verließ. Was wiederum den OB am Ende zu der Bemerkung veranlasste, er werde prüfen lassen, ob das Sitzungsgeld „des nicht mehr anwesenden Stadtrats“ eingezogen wird. Schließlich herrsche in einer ordnungsgemäßen Sitzung bis zum Ende Anwesenheitspflicht.