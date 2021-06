Der OB-Wahlkampf in Aalen ist in vollem Gange. Die Menschen werden am Sonntag, 4. Juli, an die Urne gebeten. Die Kandidaten müssen weiter die Werbetrommel rühren. Dazu gab es jüngst in der Stadthalle Gelegenheit. Ein Video-Beitrag von Regio TV Schwaben.