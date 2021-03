OB-Wahl: Tritt Inge Birkhold an?

Mit Blick auf die im Juli anstehende Aalener OB-Wahl taucht seit einigen Tagen in der Stadt ein neuer Name auf: der von Inge Birkhold. Die CDU-Stadrätin, Kreisrätin, langjährige Wirtin des Aalbäumles und Inhaberin des Stadthöfles soll angeblich die gemeinsame Kandidatin sein, auf die sich CDU und Grüne in Aalen bereits geeinigt hätten. Ob die 53-Jährige für das Amt kandidiert, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, meint Birkhold auf Nachfrage. Eine Bewerbung schließe sie allerdings nicht aus. Die beiden Fraktionen indes hüllen sich in Schweigen.

Seit der Ankündigung von Amtsinhaber Thilo Rentschler, nach acht Jahren als OB nicht mehr anzutreten, sondern als Hauptgeschäftsführer zur IHK nach Heidenheim zu wechseln, machen einige Namen die Runde. Unter anderem wurden bislang Frederick Brütting, Bürgermeister in Heubach, Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler, Kreisrat Bennet Müller und Christoph Konle, Bürgermeister von Rainau, als potenzielle OB-Kandidaten gehandelt.

Jetzt taucht auch Inge Birkholds Name auf. Viele Aalener kennen sie nicht nur als Stadträtin, die bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 die meisten Stimmen für die CDU-Fraktion auf sich vereinen konnte, oder als Kreisrätin, sondern auch als die gute Seele des Wahrzeichens der Stadt Aalen, das Aalbäumle, das sie 23 Jahre lang bewirtet, für das sie den Pachtvertrag mit der Stadt aufgrund der mangelnden Infrastruktur allerdings Ende 2019 gekündigt hat. Als Gastgeberin ist sie allerdings seit 2016 nach wie vor auf ihrem Stadt-höfle da.

„Auf eine OB-Kandidatur bin ich in den vergangenen Wochen von vielen Bürgern aus sämtlichen gesellschaftlichen Kreisen angesprochen worden, die eine solche begrüßen würden und mich sogar dazu aufgefordert haben, meinen Hut in den Ring zu werfen“, sagt Inge Birkhold im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Auch für die 53-jährige Ur-Aalenerin, deren verstorbener Vater Hans Birkhold über vier Jahrzehnte lang als Stadtrat die Geschicke der Kreisstadt mitgelenkt hat, wäre es die schönste Berufung, als Stadtoberhaupt ihre Heimatstadt Aalen weiter nach vorne zu bringen. Ideen, wie sie diese auch zum Vorteil der Bürger noch liebenswerter und lebenswerter machen könnte, habe sie bereits viele. Und die Zeit sei reif, dass auch mal eine Frau die Geschicke der Kreisstadt in die Hand nehme.

„Oberbürgermeisterin meiner Stadt zu sein, wäre eine große Ehre“, sagt Birkhold weiter. Eine Bewerbung wolle allerdings gut überlegt sein. Immerhin sei eine solche eine Lebensentscheidung, „die ich mir in Absprache mit meiner Familie gut überlegen muss“. Auch das Stadthöfle, das eine Bereicherung in der gastronomischen Vielfalt der Stadt Aalen und eine Erlebnisgastronomie für Kinder sei, möchte sie auf keinen Fall aufgeben. Den Betrieb des beliebten Lokals könnten allerdings auch ihre vier erwachsenen Kinder und ihr eingespieltes Personal ohne Weiteres stemmen.

„Sollte ich mich zu einer Bewerbung durchringen, ist das meine ganz persönliche Entscheidung. Wenn mich in meinem Vorhaben dann meine CDU-Fraktion oder auch andere Fraktionen unterstützen, bin ich dafür dankbar.“ Ob als OB-Anwärterin oder als Stadträtin liege es ihr am Herzen, um die Sache, also um das Wohl der Stadt Aalen, zu kämpfen und Probleme für die Bürger zu lösen. Ehrenkäsigkeit und Geklüngel seien nicht ihre Art.

CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast, der auch Vorsitzender des Aalener Stadtverbands seiner Partei ist, wollte am Donnerstag zu einer möglichen Kandidatur Birkholds auf Nachfrage nichts sagen. Die Fraktion beziehungsweise die CDU führe weiterhin Gespräche und werde zu einem gegebenen Zeitpunkt die Öffentlichkeit informieren. Wenn es um eine mögliche Kandidatur gehe, gebühre aus seiner Sicht der erste Schritt aber immer der Persönlichkeit, die ihren Hut in den Ring werfen wolle, sagte Wagenblast weiter.

Nichts sagen wollte auf Nachfrage auch Michael Fleischer, der Vorsitzende der Fraktion der Grünen im Gemeinderat. „Wir werden uns dann äußern, wenn wir etwas zu sagen haben“, meinte Fleischer.

Bewerbungsfrist läuft am 7. Juni ab

In der kommenden Woche soll sich der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats mit den Regularien der Aalener OB-Wahl beschäftigen. Als erster Wahltag ist laut Sitzungsvorlage der 4. Juli vorgesehen, eine mögliche Stichwahl soll am 25. Juli stattfinden. Die Aalener OB-Stelle soll im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg am Freitag, 16. April, ausgeschrieben werden.

Das Ende der Bewerbungsfrist wäre demnach Montag, 7. Juni, 18 Uhr. Eine öffentliche Bewerbervorstellung ist, vorbehaltlich der aktuellen Corona-Situation, für Dienstag, 22. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle vorgesehen. Endgültig beschließen soll dies alles dann der Gemeinderat voraussichtlich in seiner Sitzung am 25. März.