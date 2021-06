OB-Wahl in Aalen: Leser können ihre Fragen direkt an die Kandidaten richten

Am 4. Juli findet die Oberbürgermeisterwahl der Stadt Aalen statt. Die Kandidaten sind aktuell Catherine Rommel, Marcus Waidmann, Frederick Brütting, Matthias Müller, Ronny Enßlin, Stefan Schmidt und Albert Seitzer.

Um herauszufinden, wer der geeignetste Kandidat oder die geeignetste Kandidatin ist, möchten die „Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung“ die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen. Sie, liebe Leser, haben die Möglichkeit, Ihre Fragen an redaktion.aalen@schwaebische.de einzusenden.

Die Redaktion sammelt diese und wird sie in einer Videokonferenz, die Mitte Juni stattfindet (ein genaues Datum folgt), direkt an die Kandidaten weiterreichen. Geben Sie in der E-Mail-Betreffzeile „OB-Wahl Aalen“ an sowie den Kandidaten, an den die Frage gerichtet ist.