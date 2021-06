Aalener Grüne unterstützen SPD-Kandidaten Frederick Brütting

Die Grünen haben entschieden, im OB-Wahlkampf eine Wahlempfehlung für Frederick Brütting auszusprechen. In ihrer Mitgliederversammlung am Dienstagabend sprachen sich die Mitglieder des Stadtverbands Aalen, der Gemeinderatsfraktion sowie die Aalener Mitglieder der Grünen Jugend Ostalb mit sehr großer Mehrheit für diese Empfehlung an ihre Mitglieder und Wählerinnen und Wähler aus.

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung hatten zahlreiche Gespräche zwischen Brütting und den Grünen beziehungsweise. den Grünen nahestehenden Gruppierungen stattgefunden. In vielen wesentlichen Punkten konnten laut Pressemitteilung der Grünen dabei inhaltliche Gemeinsamkeiten festgestellt werden, etwa in den Bereichen Klimapolitik, Mobilität, Bildung und Betreuung, Jugendbeteiligung, Wohnungsbau oder der Art der Zusammenarbeit im Gemeinderat.

Ausschlaggebend für diese Wahlempfehlung sind, so die Grünen weiter, neben seinen Positionen und Ideen zur zukünftigen Politik in Aalen, seine Verwaltungserfahrung und kommunalpolitische Kompetenz. „Brütting hat als Bürgermeister in Heubach gezeigt, dass er gut gestalten und dabei die Bürgerschaft mitnehmen kann. Wir als Grüne bauen darauf und sind optimistisch, dass er als OB seine Aussagen umsetzen und unsere Ziele zum Wohle der Stadt Aalen am besten vertreten wird.

Er adressiert die Themen, die für eine positive Stadtentwicklung wichtig sind und sieht auch einen umfassenden Klimaschutz als wesentlich für unsere Zukunft an. Wir vertrauen darauf, dass er diesen in der Stadtpolitik vorantreiben wird“, so die Aussagen der beiden Vorsitzenden Ulrike Richter und Ulrich Klauck.

Der Fraktionsvorsitzende Michael Fleischer sieht gute Chancen, dass mit einem OB Brütting ein neuer, offener und demokratischer Stil im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, dem Gemeinderat und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Rathaus einziehen wird. „Darauf setzen wir und werden seine politische Arbeit im Gemeinderat konstruktiv begleiten.“

Die Grüne Jugend ist vor allem von seinen Perspektiven für Jugendbeteiligung und den kommunalen Klimaschutz überzeugt. Der Beisitzer der Grünen Jugend Emanuel Munz betont, dass „von allen zur Wahl stehenden Kandidatmit Frederick Brütting die größten inhaltlichen Überschneidungen bestehen und wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit freuen.“