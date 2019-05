OB und Landrat warnen Eltern vor Party in Tonfabrik

OB Rentschler und Landrat Pavel warnen Eltern in einem öffentlichen Brief vor der „Unzensiert-Party“, die am Freitag, 31. Mai, in der Diskothek Tonfabrik in Aalen stattfindet.

Die Party ist mit „Muttizettel“ beziehungsweise Aufsichtszettel und volljähriger Begleitperson für Jugendliche ab 16 Jahren zugänglich. Der Abend wird mit dem Motto „One Night - Without Rules“ (Eine Nacht - ohne Regeln) in Facebook beworben.

Unter anderen werden dort folgende Aktionen stattfinden:

• Liebes-Bowle: Jedes Mädchen erhält am Eingang zwei Getränkegutscheine, die sie nur mit einem Jungen einlösen kann.

• Die ersten zehn Gäste, die ihr Getränk in Unterwäsche bestellen, bekommen dieses umsonst.

• Bargeld-Kanone: Mehrere Hundert Euro werden in die Menge katapultiert

• Würstchen-Contest: Welches Mädchen die meisten Würstchen in den Mund bekommt, erhält 100 Euro in bar.

• Jeder Junge, der den Club mit einem Mädchen verlässt, darf sich Kondome an der Kasse abholen.

• Mädchen, die ihren BH beim DJ abgeben, erhalten eine Flasche Sekt umsonst.

• Eintrittsbänder haben verschiedene Farben, die eine Botschaft ausstrahlen (Grün: Ich möchte heute nur Knutschen / Gelb: Versuch dein Glück / Rot: Ich bin nur zum Tanzen hier).

„Uns ist es ein Anliegen, dass Ihre minderjährigen Mädchen und Jungen nicht durch die dort angesetzten ,Spiele’ als Objekt dargestellt werden“, schreiben Landrat und OB in einem Brief. „Manche Spiele sind für eine junge Frau entwürdigend.“

Rentschler und Pavel machen machen Eltern darauf aufmerksam, dass die Gäste der Party „Unzensiert“ an diesem Abend Fotos machen würden. Dabei könnten auch andere Gäste abgebildet und die Aufnahme veröffentlicht werden. „Bilder, die im Internet hochgeladen werden, sind dort nicht mehr zu löschen.“

Das Format dieser Party sei nicht genehmigungspflichtig, da sie als Privatparty beworben werde. Bei dieser Art von Party stünden die Gäste im Mittelpunkt und dienten dem Veranstalter als „sexuelles Objekt“ zur Werbung und schlussendlich um seinen finanziellen Interessen, warnen OB und Landrat.

„Aus diesem Grund möchten wir Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, auf diese Veranstaltung aufmerksam machen und darüber aufklären.“ Die Eltern sollten selbst entscheiden, ob sie am Freitagabend einen „Muttizettel“ beziehungsweise einen Aufsichtszettel für ihr minderjähriges Kind unterzeichnen.