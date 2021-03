OB und Landrat fordern weiter Eigenverantwortung

Aalen (an) - Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Ostalbkreis bei 36 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern. Die Landesregierung hat sich darauf verständigt, bei den inzidenzabhängigen Lockerungsschritten diese Zahl als Maßstab zu nehmen und nicht die landesweite Inzidenz. Landrat Joachim Bläse und Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler begrüßen in Stellungnahmen die Entscheidungen der Landesregierung.

Nachdem im Ostalbkreis die Sieben-Tage-Inzidenz bereits stabil unter 50 liegt, kann hier ab Montag, 8. März, der Einzelhandel unter den jetzt schon für den Handel geltenden Hygieneauflagen wieder öffnen. Gleiches gilt für Museen, Galerien und botanische Gärten. Auch kontaktfreier Sport im Freien und auf Außensportanlagen ist mit bis zu zehn Personen möglich. Die genaue Umsetzung wird das Land im Laufe des Wochenendes in der Corona-Verordnung regeln.

Ostalb-Landrat Bläse begrüßt die Entscheidung von Bund und Land, erste inzidenzabhängige Öffnungsschritte zu machen. „Wir alle brauchen eine Perspektive. Dies gilt umso mehr für den Einzelhandel und die Gastronomie“, betont er. „Diese Öffnung muss jedoch mit verstärktem Impfen und kontinuierlichem Testen einhergehen. Eine umfangreiche Infrastruktur für Antigen-Schnelltests haben wir gemeinsam mit Ärzten und Apothekern sowie den DRK-Kreisverbänden und den Maltesern in vier Testzentren kurzfristig geschaffen. Regionale Ansätze sehe ich als Ansporn für die Bevölkerung, sich an die Abstands- und Hygienemaßnahmen sowie geltende Kontaktverbote zu halten.“ Damit appelliert Bläse gleichzeitig an alle Bürgerinnen und Bürger, durch ihr Verhalten dazu beizutragen, dass weitere Öffnungen bald möglich sind. Weniger sorgt sich Bläse um den Shopping-Tourismus aus anderen Landkreisen: „Ich bin überzeugt, dass niemand die bislang erzielten Erfolge leichtfertig aufs Spiel setzen will. Der überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger wird mit Vernunft agieren.“

Auch die Stadt Aalen begrüßt Öffnungsmöglichkeiten für den Handel. OB Rentschler appelliert an Eigenverantwortung, um die vom Land angekündigten Öffnungsmöglichkeiten nicht zu gefährden. Er sieht in den vom Land ab Montag in Aussicht gestellten Öffnungsmöglichkeiten für den Einzelhandel, Museen, Galerien und den Außensport eine gute Lösung, um verantwortungsvoll einer Normalität im täglichen Leben trotz Pandemie näher zu kommen. Er plädiert dafür, dass alle Geschäfte regelkonform am kommenden Montag öffnen sowie die städtischen Einrichtungen, die dann auch öffnen dürfen, schnell nach dem Lockdown ebenfalls wieder an den Start gehen.

„Ich appelliere aber gleichzeitig, die seit drei Wochen niedrigen Inzidenzen und Fallzahlen in Aalen und dem Ostalbkreis nicht aufs Spiel zu setzen. Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen trägt dazu bei, dass die beschlossenen Öffnungen erhalten bleiben können. Mit Besonnenheit kann sichergestellt bleiben, dass Geschäfte und Einrichtungen geöffnet bleiben. Das sind wir den gebeutelten Händlern sowie allen anderen Geschädigten des Lockdowns schuldig“, so der OB. Nur so könnten auch in den kommenden Wochen weitere Lockerungen in der Gastronomie und kulturellen Einrichtungen wie den Theatern und anderen folgen.