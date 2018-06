OB: Stadt kauft einSchlüsselgrundstück

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat den Gemeinderat darüber unterrichtet, dass die Stadt Aalen im Zuge eines Zwangsversteigerungsverfahrens das Gebäude Bahnhofstraße 55/1 zum Preis von 174 635 Euro samt Grundstück erworben habe. Das Gelände in direkter Nachbarschaft zum Haus, in dem der Taffelladen untergebracht ist, sowie zum Areal der Paketpost und in der Nähe zum Stadtgarten sei ein Schlüsselgrundstück, wenn es um die weitere bauliche Entwicklung der nördlichen Innenstadt gehe, so Rentschler. Der zugleich aber feststellte, bei dem von der Stadt ebenfalls erworbenen Postareal habe die Post von der Option der Verlängerung ihres Mietvertrags Gebrauch gemacht. Es werde also noch einige Jahre dauern, bis die Stadt über das Grundstück verfügen könne.

Ebenfalls gekauft hat die Stadt nach Mitteilung Rentschlers Gebäude und Grundstück des ehemaligen katholischen Kindergartens in Oberalfingen. Der Betrieb des Kindergartens war von der Hofener Kirchengemeinde Sankt Georg in Absprache und auf Befürworten der Stadt zum Ende des vergangenen Kindergartenjahres eingestellt worden. Die Stadt will das Gebäude nun einer Nutzung für Gewerbe und Wohnen zuführen.

Eine weitere Bekanntgabe Rentschlers betraf den Einbau von öffentlichen Toiletten im Aalener Hauptbahnhof. Die Stadt gewähre der Deutschen Bahn einen Investitionszuschuss von netto 25 000 Euro und beteilige sich mit 800 Euro monatlich an den Betriebskosten.