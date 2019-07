Ein strammes Programm hat OB Thilo Rentschler bei seiner Sommertour in Fachsenfeld zu Fuß absolviert. Im Gespräch mit Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch und rund 30 interessierten Bürgern wurden einige kommunalpolitische Themen erörtert.

Erste Station war die Bäckerei Veit, wo Inhaber Fritz Bernhard durch den Betrieb führte. Er nutzte die Gelegenheit um darauf hinzuweisen, dass es Handwerksbäckereien immer schwerer hätten, sich gegen die Konkurrenz von Supermärkten und Tankstellen zu behaupten.

Den evangelischen Kindergarten Lebensbaum besuchen nach Auskunft Pfarrer Wolfgang Gokenbach und von Leiterin Natascha Dietterle derzeit 46 Kinder. Den Ausführungen von Rentschler zufolge, besteht in Fachsenfeld ein zusätzlicher Bedarf von drei Gruppen

Der nächste Halt war dann am Ehrenmal. Hier wurden die Möglichkeiten einer Verbesserung der Bushaltestelle diskutiert. Der Oberbürgermeister machte in diesem Zusammenhang klar, dass eine Verlegung des Ehrenmals nicht infrage komme.

Nach einer Besichtigung der Stolpersteine für Karolina Fürst, die von den Nationalsozialisten ermordet worden war, besichtigte man das Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker sowie den neuen Kinderspielplatz. Sehr interessant war auch der Halt bei der Bodenruine Burgstall in Waiblingen. Die Fachsenfelder Geschichtswerkstatt will dieses Thema aufgreifen, genauso wie die Renovierung des Ott`schen Hauses der Jenischen in Himmlingsweiler.

Bei der Ortsdurchfahrt in Waiblingen betonte der Oberbürgermeister, dass hier die Verkehrsschau zuständig sei, um eventuell auf der ganzen Durchgangsstraße Tempo 30 einzuführen.

„Kommunalpolitik ist das Bohren sehr dicker und auch vielfältiger Bretter“, sagte Rentschler beim Mittagessen in der Anlage der Gartenfreunde Fachsenfeld. Wenn Ortschaftsrat, Gemeinderat und Verwaltung konstruktiv zusammenarbeiten würden, gebe es auch gute Ergebnisse.

Am Nachmittag standen noch die Besichtigung der Baustelle des katholischen Gemeindezentrums im Sandfeld, die offizielle Eröffnung der Ortsbücherei sowie ein Kaffee- und Plauderstündchen auf dem Schulhof auf dem Programm. Dabei bewirtete der Verein Wischauer Sprachinsel.