OB informiert Ausschuss: Positive Signale vom Land für Sobek-Steg

Zur Stunde tagt der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss der Stadt Aalen in der Festhalle in Unterkochen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Verabschiedung des langjährigen Stadtrats Albrecht Schmid. Doch in der Kreisstadt treiben die Bewohner derzeit die Hiobsbotschaften um Sobek-Steg und Kombibad um.

Daher hat Oberbürgermeister Frederick Brütting zu Beginn der Sitzung Stellung zu den beiden Punkten genommen. Beim Bad haben sich noch keine weiteren Entwicklungen ergeben, so der Rathauschef.

Besser sieht es mittlerweile beim Steg aus, der Stadtoval und Innenstadt verbinden soll. Zunächst hieß es, das Land Baden-Württemberg habe die Förderung für das nicht unumstrittene Projekt gestrichen. Am Mittwoch spricht OB Brütting davon, dass die Zeichen mittlerweile besser stehen, die Signale vom Land seien zumindest positiver. Zudem habe sich der Landtagsabgeordnete Winfried Mack (CDU) der Sache angenommen.

