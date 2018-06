OB engagiert sich im Sozialausschuss

Neben vielen Tätigkeiten in und für die Stadt Aalen engagiert sich OB Thilo Rentschler auch innerhalb der Interessenvertretung von Kommunen auf Landes- und Bundesebene. Seit 2014 war der Aalener OB im Personal- und Organisationsausschuss des Städtetags Baden-Württemberg Mitglied. Nun hat das Stadtoberhaupt in den Sozialausschuss gewechselt und dort Heidenheims OB Bernhard Ilg abgelöst. Gleichzeitig wählten die Interessenvertreter der Städte Rentschler in den Sozialausschuss des Deutschen Städtetags. „Die Themen wie beispielsweise Integration und Ausbau von Kindertages-Einrichtungen liegen mir nicht nur am Herzen, sondern sind für den Zusammenhalt und das Funktionieren von Städten wichtig. Gerne bringe ich meine persönlichen wie auch die städtischen Erfahrungen auf diesem Gebiet in den kommunalen Austausch aktiv mit ein“, sagte Rentschler nach seiner Wahl. Bei der jüngsten Sitzung des Städtetags Baden-Württemberg am 5. Juni in Gerlingen wurden wichtige Kommunale Themen diskutiert. „Der Finanzausgleich mit dem Land stand dabei als wichtiges Thema auf der Tagesordnung“, erklärt Rentschler.