OB Brütting wird in sein Amt eingesetzt

An diesem Dienstag, 5. Oktober, wird der neue Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting im Rahmen einer feierlichen öffentlichen Gemeinderatssitzung um 18 Uhr in der Stadthalle offiziell in sein Amt eingesetzt. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aalen sind eingeladen, daran teilzunehmen. Einlass ist ab 17 Uhr. Besucherinnen und Besucher, die sich nicht vorab angemeldet haben, werden gebeten, vor Ort den Schalter für die Öffentlichkeit zu nutzen. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Es ist zudem eine Registrierung über die Luca-App oder alternativ die Angabe der Kontaktdaten über ein Formular nötig.

Die Verpflichtung von Brütting wird der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Gemeinderat und ehrenamtliche stellvertretende Oberbürgermeister, Stadtrat Thomas Wagenblast, vornehmen. Die Ansprache zur Amtseinsetzung wird Regierungspräsident Wolfgang Reimer halten. Das Schlusswort wird dann der neue Oberbürgermeister halten. Die Feier werden die Musikschule und das Theater der Stadt Aalen sowie Marita Hintz und Claus Wengenmayr gestalten.