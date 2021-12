OB Brütting schlägt Randalierer in die Flucht

Jeden Tag eine gute Tat. Das gilt auch für die Oberhäupter der Stadt Aalen. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Oktober 2013 hat der ehemalige OB Thilo Rentschler mit Hilfe der Feuerwehr eine Katze vom Baum gerettet. Weniger tierisch ist die Aktion des amtierenden OB Frederick Brütting am vergangenen Sonntag gewesen, als er einen Randalierer auf frischer Tat ertappte und in die Flucht geschlagen hat. Mit dieser guten Tat tritt er in die Fußstapfen seines Vorgängers und erntet damit auf seiner Facebookseite viel Anerkennung.

Sonntagabend gegen 18.15 Uhr. Ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann tritt mehrmals kräftig auf die Tür eines Geschäfts in der Innenstadt ein. Laut Informationen der „Aalener Nachrichten“ handelte es sich um die Eingangstür des Kubus am oberen Marktplatz. Die Tat beobachtet auch OB Frederick Brütting. Nachdem er den Täter angeschrien habe, sei dieser weggegangen, schreibt er auf seiner Facebookseite. Wie auch andere Zeugen habe Brütting sofort die Polizei informiert, die mit mehreren Streifen ausgerückt sei, sagt Bernd Märkle, ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“.

Den schnellen Einsatz der Beamten, die den Täter in der Innenstadt festnehmen konnten, lobt Brütting in seinem Beitrag auf Facebook. Er selbst wird von den Usern des sozialen Netzwerks für seine Zivilcourage gelobt. Bei dem Täter, den nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erwartet, handelte es sich um einen 45-jährigen, psychisch auffälligen Mann, sagt Märkle. Der Schaden, den er verursachte, werde auf 1000 Euro geschätzt.