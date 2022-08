OB Brütting dankt der ehemaligen Vorsitzenden des Stadtjugendrings für ihren Einsatz

Oberbürgermeister Frederick Brütting nutzte die Gelegenheit, anlässlich des Besuchs in der Kinderspielstadt „Ostalbcity“ noch einmal persönlich die langjährige Vorsitzende des Stadtjugendrings (SJR), Sarah Sperfeldt, zu verabschieden. Zwölf Jahre lang engagierte sie sich ehrenamtlich für den SJR, neun Jahre davon als erste Vorsitzende. Im Mai legte sie ihr Amt nieder, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Brütting lobte Sperfeldt für ihren langjährigen Einsatz und bedankte sich die für zahlreichen Projekte, die unter Sperfeldts Ägide gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern und Ehrenamtlichen auf den Weg gebracht wurden. Er wünschte der scheidenden Vorsitzenden für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute.

Auf die Frage, was Sperfeldt an der Arbeit im SJR besonders gefallen habe, antwortete sie: „Die politische Wirkung, die man als Stadtjugendring hat, ist schon beeindruckend. Es gab viele Situationen, die gezeigt haben, dass man mit Kindern und Jugendlichen viel bewegen kann.“

Das nächste großes Projekt, für das sie sich ehrenamtlich engagiert, ist das „Double-A-Festival“. Dieses findet am Samstag, 17. September auf dem ehemaligen Bohlschulgelände statt. Von 11 bis 17 Uhr bieten Vereine und Institutionen verschiedene Workshops für Jugendliche an. Außerdem wird der Jugendgemeinderat, der in diesem Jahr erstmals gewählt wird, vorgestellt. Am Abend treten verschiedene Bands auf und lassen den Tag mit Musik ausklingen. Der Eintritt ist frei.

Oberbürgermeister Frederick Brütting gratulierte dem neuen SJR-Vorsitzenden Kevin Dubina, der seit 2010 Mitglied im SJR ist, zu seiner Wahl und wünschte ihm für seine Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Nach der Kinderspielstadt „Ostalbcity“ stehen mehrere größere Projekte an, darunter der Weltkindertag am 25. September sowie die Weiterentwicklung des Kinderschutzkonzepts. Der Stadtjugendring unterstützt Vereine und Institutionen bei der Einführung des Konzeptes, bildet Schutzkonzept-Beauftrage aus und bietet Schulungen an.