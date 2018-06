Nuss lebt seine Begabung

„Ich mach’s halt!“ So einfach scheint die Erfolgsformel zu lauten, die den 71-jährigen Karl-Ulrich Nuss zu einem der bekanntesten Bildhauer Süddeutschlands werden ließ – natürlich gepaart mit einer in die Wiege gelegten Begabung, die nicht zu ihrer Blüte gekommen wäre, wenn nicht das dafür notwendige tatkräftige und spontane Tun stattgefunden hätte. Nuss präsentiert noch bis zum 27. April in der Rathausgalerie in Aalen seine „Neue Arbeiten in Gips“.

In Strümpfelbach lebt und arbeitet der Bildhauer. Idyllisch gelegen am Rande von Weinbergen, in denen sich auch der von Karl-Ulrich Nuss initiierte Skulpturenpfad befindet. Dessen Ausgangspunkt bildet, wie sollte es auch anders sein, das Familienanwesen der Familie Nuss, das aus drei Häusern besteht.

Mit Aalen ist der Bildhauer familiär eng verbunden. Seine Eltern und Großeltern sind auf dem Sankt-Johann-Friedhof beerdigt. Aber auch künstlerisch hat er einen innigen Bezug zur Kreissadt. Hier hinterließen sowohl er als auch sein Vater Fritz mit etlichen Werken ihre Spuren, die das Stadtbild beleben. Dazu zählt unter anderem der Zeitungsleser vor dem Rathaus oder der Skulpturenreigen im Innenraum der Stadthalle.

Einen ersten Eindruck seines unablässigen Schaffens, obwohl er sich selbst als faul charakterisiert, gewinnt der neugierige Besucher, wenn er in Strümpfelbach von der Terrasse aus auf seinen (Märchen-) Garten und die umliegenden Häuser blickt. Eine Fülle an mannshohen Figuren hat Nuss in den letzten fünf Jahrzehnten erschaffen, wobei viele davon ihren Platz im öffentlichen Raum einnehmen. Einer davon, sein „Schicksalbrunnen“, wie ihn Nuss selbst nennt, steht in Hameln. Dieser markiert einen Wendepunkt in seinem Leben: „Eigentlich wollte ich als 26-jähriger, junger Mann nach dem Studium in Berlin bleiben, doch der Gewinn der Ausschreibung für den Ratenfängerbrunnen in Hameln machte es notwendig, dass ich ins väterliche Atelier zurückkehren musste“. Räumlich lösen sollte er sich davon nie wieder. Fortan lebte er bei seinen Eltern und teilt sich die Arbeitsstätte mit seinem Vater, der selbst ein bekannter Bildhauer war. Diese familiäre Gemeinschaft bleibt bis zum Tode der Eltern, deren Pflege er später übernimmt, erhalten. Seitdem ist ein Hund sein einziger Dauermitbewohner.

Theater inspiriert

Ein Weg führt hinüber ins zweite Haus, an den Skulpturen vorbei und hindurch. Dort erwartet einen schon eine andere Facette seines Schaffens, seine Miniaturskulpturen. Inspiration hierfür holt er sich unter anderem bei seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Theater. Nicht des Inhalts wegen liebt er es, sondern aufgrund der Flüchtigkeit des Spiels, der Bewegung der Körper und des menschlichen Zusammenspiels. Ein deutlicher Kontrast zur künstlerischen Tätigkeit eines Bildhauers: Dauerhaftigkeit des Werks, objektive Statik der Figur und die Einsamkeit des Künstlers in seinem Atelier.

Umgänglich, nicht nachtragend und verzeihend, so beschreibt er sich. Eigenschaften, die ihn in der menschlichen Gemeinschaft gut ankommen lassen und ihm eine große Anzahl an Kontakten und Freundschaften einbringen. Dem gegenüber steht ein Unverständnis für Konflikte, die er immer wieder im zwischenmenschlichen Kontext erlebt. Wo einst die gegenseitige Liebe das verbindende Band war, entzweit am Ende ein scheinbar unüberwindbarer, mit Hass gefüllter Graben die einst sich Liebenden. Die Angst, seine Angst, aus deren Grund heraus er sich vielleicht nie, so mutmaßt er, dem Wagnis Paarbeziehung stellen wollte.

Das dritte Haus ist das Jüngste und wurde von ihm gemeinsam mit einem Freund gebaut. Hier befand sich ebenfalls einige Jahre seines Lebens sein Wohnbereich, bevor ihn der Tod der Eltern in die ursprünglichen Gefilde zurückführte. Unterhalb davon das Herzstück des Künstlers: sein Atelier. Ein kühles, eher dunkles Kellergewölbe, in der schon die nächsten, Skulpturen warten. Hier offenbart sich Nuss‘ andere Seite. Die, die auch mal ein Tänzchen vollführt, wenn ihm etwas besonders gut gelingt. Er erläutert hautnah, wie er seine Motive findet und welche künstlerische oder menschliche Idee er vertritt.

Auf einmal kommt er auf seine Figur der „Ditzenbacherin“ zu sprechen. Mit Energie, Kraft und Feuer schiebt er die teilweise tonnenschweren Figuren zur Seite. Ein großer, breiter Rücken taucht auf: „So habe ich diese Frau zum ersten Mal in den Thermen in Bad Ditzenbach wahrgenommen. Und als sie sich dann gedreht hat [Nuss dreht die Figur], dann befand sich ein sehr kleiner Kopf zwischen den Schultern. Ich habe sie noch eine Weile beobachtet, solange bis sie aus dem Wasser stieg.“ Diese Beobachtung diente als Vorlage.

„Was ist schon Schönheit, kennt die Natur die Kategorie Schönheit?“, fährt Nuss energisch fort und verweist auf zwei benachbarte Statuen, Aphrodite I und Adonis I. Dünne, zerbrechlich wirkende alte Körper, beide ebenfalls den Thermen in Ditzenbach „entnommen“. Da bricht der Künstler aus ihm heraus: Als den scharfsinnigen, ästhetischen Beobachter der unendlichen Fülle der Formen und Ausprägungen der menschlichen Natur, jenseits der Kategorie Schönheit und deren Umsetzung in den jeweiligen Kunstgegenstand.

Würdevolle Hingabe

Das Bleibende aus der Begegnung mit Karl-Ulrich Nuss und seinen Figuren ist neben der trivialen Tatsache, dass Begabung alleine nicht reicht, wenn sie nicht gelebt wird, wohl die von ihm angesprochene künstlerische und in die Zwischenmenschlichkeit übertragbare Idee: die liebevolle, bezogene und würdevolle Hingabe an das menschliche Gegenüber.

Zum Abschluss der Ausstellung „Karl Ulrich Nuss. Neue Arbeiten in Gips“ am Sonntag, 27. April, führt Natascha Euteneier um 14.30 Uhr durch die Ausstellung.

