Nur Stuttgart hat mehr: Ostalbkreis mit 122 Neuinfektionen erneut an trauriger Spitze

Kein anderer Landkreis in Baden-Württemberg hat am Montag so viele Neuinfektionen wie der Ostalbkreis. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts hervor. Nur einer, der Stadtkreis Stuttgart, verzeichnet mehr. Nicht nur das: Alle anderen Kreise liegen unterhalb von 70 Neuinfektionen - die meisten sogar deutlich darunter.

Im Ostalbkreis sind es am Montag 122 neue Positivfälle. In Stuttgart sogar 131 - allerdings leben dort auch mehr Menschen. Damit steigt der Wert der Gesamtfälle im Ostalbkreis auf 13.923. Zudem hat es zwei weitere Todesfälle gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben 347 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus.

Zudem bleibt der Inzidenzwert auf hohem Niveau. Innerhalb einer Woche haben sich rund 233 Menschen pro 100.000 Einwohner angesteckt (173 in Baden-Württemberg). Im gesamten Kreisgebiet waren es im selben Zeitraum 733. Wie das Landratsamt auf seiner Webseite bekannt gibt, sind aktuell (Stand Sonntag) 1287 (-53) Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.