Nur optisch überlegen

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A II hat Verfolger Unions Wasseralfingen gegen Tabellenführer SV Wört den Kürzeren gezogen. Ein Tor entschied die Partie. Der VfB Ellenberg setzt sich auch knapp durch - gegen Westhausen. Essingens Reserve siegte auswärts in der Staffel A I.

Kreisliga A I: Hofherrnweiler II – Großdeinbach 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Melzer M., 2:0 Kurz, 3:0 Rembold, 4:0 Schlipf. Die Gäste waren sehr engagiert und hatten zu Beginn einen Lattentreffer. Im weiteren Spielverlauf übernahm die Heimelf das Kommando und gewann verdient.

Mutlangen – TSV Essingen II 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Konle (8.), 1:1 Enis Zejnulahi (33.), 1:2 Landgraf (85.). Obwohl die Mutlanger in dieser Partie deutlich mehr vom Spiel hatten, gelang es ihnen nicht, die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Die Gäste aus Essingen verließen sich auf ihr Defensivspiel und wussten genau, wann und wie sie Akzente setzen konnten. Konle tat dies bereits in der achten Minute zum 1:0. Allerdings ließen sich die Mutlanger nicht unterkriegen und hatten bis zur Pause das Ergebnis egalisiert. In den zweiten 45 Minuten bot sich exakt das gleich Bild. Beide Mannschaften hatten sich wohl schon mit dem Remis abgefunden, doch in der 85. Minute gelang Essingen II per Freistoß von Robin Landgraf der Siegtreffer zum 2:1.

Kreisliga A II: Röhlingen - Rosenberg 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Epacher (24.) 2:0 Schilk (54.), 2:1 De Greuther (88.), 3:1 Wolf (90., FE). Röhlingen war in allen Belangen die bessere Mannschaft und gewann demnach auch verdient. Res.: 5:0.

SGM Union Wasseralfingen – Wört 0:1 (0:0). Tor: Tobias Schirrle (82.). Drazen Kuhar war ziemlich bedient nach dem Spitzenspiel. Der sportliche Leiter musste mitansehen, wie es seine Wasseralfinger nicht vollbrachten, ihre optische Überlegenheit in Tore umzumünzen. „Wir haben im letzten Drittel keinen guten Ball gespielt“, erklärte Kuhar. Nach einem Konter trafen die Gäste zum Tor des Tages und bauten ihren Vorsprung aus.

DJK-SG Schwabsberg-Buch – Pfahlheim 0:1. Tor: 0:1 (85.). Ein Spiel der Kategorie Sonntagskick. In einer chancenarmen Partie schlugen die Gäste gegen den abstiegsbedrohten DJK einmal zu – und das fünf Minute vor dem Ende.

Adelmannsfelden - Tannhausen 5:3 (1:1). Tore: 1:0 Hofmann (4.), 1:1, 4:2 beide Lingel (25. FE, 73.), 2:1 Kugler (48., FE), 3:1, 4:1 beide Stock (63., 69.), 4:3 Weissenburger (83.), 5:3 Hahn (90.). Es war ein unterhaltsames Spiel mit vielen Torchancen – und Treffern. Nach einem 4:1 wurde es nochmal spannend. Unter dem Strich stand „ein verdienter Sieg für die Heimelf. Wir waren einfach cleverer“, resümierte TSV-Abteilungsleiter Jan Bernlöhr. Reserven: 0:4.

Dorfmerkingen II – Hüttlingen 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Voitl (44., ET), 0:2 Dürr (49.), 1:2 Rösch (50.), 2:2 Schuster (77.), 2:3 Winter (90.+3).

Nordh.-Zipplingen – Stödtlen 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:3 beide Raab (35., 77.), 0:2 Sallinger (44.). Es war ein verdienter Sieg für die Gäste, die den Grundstein dafür bereits in der ersten Hälfte legten. Die DJK kämpfte zwar, musste aber in Durchgang zwei die Entscheidung hinnehmen. Res.: 0:3.

Ellenberg – Westhausen 3:2 (1:1). Tore: 1:0 F. Knecht (15.), 1:1 B. Wigger (39.), 2:1 N. Schopf (55.), 3:1 K. Fischer (85.), 3:2 J. Fohlert (90.). Die Hausherren begannen früh die Initiative zu übernehmen und konnten verdient in Führung gehen. Die Gäste aus Westhausen nutzten ihre erste Möglichkeit kurz vor der Pause aus und konnten zwischenzeitlich ausgleichen. Auch in Halbzeit zwei hatte der VfB mehr vom Spiel und konnte die Führung wiederherstellen und weiter ausbauen. Kurz vor Spielende wurde es nochmals spannend als die Gäste auf 2:3 verkürzen konnten. Res.: 0:3.

Kerkingen – Bopfingen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Susso Mohammed (75.), 0:2 Coletti (83.), 0:3 Brunner (86.). Ein packendes Derby mit einem Chancenplus für Bopfingen entschied der Gast verdient mit drei späten Toren.

Kreisliga A III:

Fleinheim – Härtsfeld 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Künzel (73., ET), 2:0 Illenberger (77.). Bes. Vorkom.: Rote Karte Härtsfeld (43.).

SGM Königsbr./Oberkochen – Großkuchen 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 3:0 beide Geissler (6., 80.), 2:0 Osman (43.).