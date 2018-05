In einem von beiden Seiten gut geführten Fußball-Verbandsligaspiel haben die Sportfreunde Dorfmerkingen am Samstag ihren Heimvorteil nicht nutzen können und waren dem TSV Ilshofen mit 1:2 unterlegen. Trotz der Niederlage war gegenüber dem Spiel vom vergangenen Wochenende (1:4-Niederlage in Tübingen) eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar.

Vor der mit Spannung erwarteten Partie nochmals eine Hiobsbotschaft für Trainer Helmut Dietterle nach der anderen. Zu den Langzeitverletzten Simon Vesel, Christian Scherer, Johannes Scherer, Philipp Schiele, gesellten sich kurzfristig die Angeschlagenen, Carl Murphy, Tim Brenner und Ersatzkeeper Hirschmann, so dass sich die Anfangsformation von alleine aufstellte. Die Gäste präsentierten sich von Beginn an im Stile eines Spitzenteams und hatten bereits nach fünf Zeigerumdrehungen die erste Torchance, als nach Ballverlust im Dorfmerkinger Mittelfeld plötzlich Ilshofens Kurz vor Zech auftauchte und dieser glänzend parierte. Wenig später war es Daniel Nietzer, dessen Leistungskurve deutlich nach oben zeigte, der sich das Leder schnappte, die Gästeabwehr wie Slalomstangen stehen ließ und alleine vor Torwart Nowak scheiterte. Die Partie wog nun hin und her, wobei die Gäste das schnörkellosere Spiel an den Tag legten. So auch in der 18. Minute.

Zu halbherzig im Zweikampf

Über drei Stationen wurde das Mittelfeld überbrückt, Fabian Janik ging zu halbherzig in den Zweikampf und die Flanke von der rechten Seite köpfte Nagumanov unhaltbar in die Dorfmerkinger Maschen. Die Gäste nutzten die Fehler der Sportfreunde eiskalt aus. So auch in der 23. Minute, als Benjamin Schiele das Leder leichtfertig vertändelte und Ilshofens Kurz sich die Chance zum 2:0 nicht nehmen ließ.

Benjamin Schiele war es dann auch in der 30. Minute, der er aus acht Metern frei vor Ilshofens Keeper zum Schuss kam, doch zu halbherzig abschloss. Doch in der 33. Minute dann der verdiente Anschlusstreffer. Jeremy Janik bediente Nietzer, dieser drang über die linke Seite in den Ilshofener Strafraum, bediente Weiß und es hieß 1:2. In der zweiten Spielhälfte ein unverändertes Bild. Dorfmerkingen wollte mit aller Macht den Ausgleichstreffer erzielen und hatte Glück, dass nach Ballverlust von Haller, Ilshofens Kurz vor Keeper Christian Zech auftauchte und mit seinem Schuss am Dorfmerkinger Innenpfosten scheiterte. Mit der Brechstange versuchten es die Sportfreunde nochmals in der Schlussphase, doch am Ende fehlte das Quäntchen Glück zum Punktgewinn. Das Rennen um den Relegationsplatz geht nun weiter und am kommenden Wochenende gilt es, bei der TSG Öhringen, Tabellenplatz zwei zu verteidigen.