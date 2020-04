Nur noch langsamer Anstieg der Neuinfektionen in beinahe allen Landkreisen der Region

Im Ostalbkreis sowie den umliegenden Nachbarkreisen ist der Anstieg der Neuinfektionen von Mittwoch auf Donnerstag gering. Im Rems-Murr-Kreis sind mit 26 die meisten Fälle hinzugekommen.

Wie die Landratsämter auf ihren Webseiten mitteilen, verzeichnen der Ostalbkreis sowie der Landkreis Göppingen jeweils ein weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Ansonsten setzt sich der Trend in allen baden-württembergischen Landkreisen der Region fort: Die Zahlen der genesenen Fälle sind höher als die der aktuell erkrankten. Einzig der bayerische Nachbarlandkreis Donau-Ries verzeichnet nach wie vor einen umgekehrten Trend.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 1355 - Anstieg um sechs zum Vortag

Genesene Patienten: 686 - Vortag: 678

Aktive Fälle: 648 - Vortag: 651

† 21 (+1) - Der Wert in Klammern ist die Differenz zum Vortag

Landkreis Rems-Murr

Infizierte (gesamt): 1197 - Anstieg um 26 zum Vortag

Genesene Patienten: 737 - Wert wird nur zwei Mal wöchentlich aktualisiert

Aktive Fälle: 460

† 38 (+0)

Landkreis Schwäbisch Hall

Infizierte (gesamt): 942 - Anstieg um sieben zum Vortag

Genesene Patienten: 652

Aktive Fälle: 250

† 40 (+0)

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 729 - Anstieg um neun zum Vortag

Genesene Patienten: 471

Aktive Fälle: 224

† 34 (+1)

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 410 - Anstieg um vier zum Vortag

Genesene Patienten: 243

Aktive Fälle: 134

† 33 (+0)

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 315 - Anstieg um zehn zum Vortag

Genesene Patienten: 149

Aktive Fälle: 166

† 22

Die Daten, die Schwäbische.de von den Webseiten der Landratsämter sammelt, sollen den Verlauf in den jeweiligen Kreisen zeigen. Vergleiche zwischen den Kreisen sind aufgrund der unterschiedlichen Begebenheiten und Eigenheiten der jeweiligen Regionen nur sehr schwer.

Die Zahlen verdeutlichen hingegen gewisse Tendenzen sowohl in der Region als auch in den jeweiligen Landkreisen.

Weitere Infektionen in Altenheimen

Die Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen reißen nicht ab. Nach positiven Fällen im Pflegeheim Marienhöhe in Wasseralfingen (wir berichteten) sind jetzt auch zwei Fälle im Aalener Alten- und Pflegeheim Sankt Elisabeth bekannt geworden.

„Eine Bewohnerin und eine Mitarbeiterin wurden positiv auf Covid-19 getestet“, bestätigt Katharina Stumpf, Pressesprecherin der Stiftung Haus Lindenhof, dem Träger der Einrichtung, auf Anfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Gastronome machen auf sich aufmerksam

Die Gastronomiebetriebe in Aalen leiden am meisten unter der Corona-Pandemie. Während Einzelhandelsgeschäfte unter Hygienevorschriften und Auflagen wieder öffnen durften, fehlt den Wirten eine Perspektive.

Um auf ihre existenzbedrohende Lage aufmerksam zu machen, schließen sich die Aalener Gastronomen der bundesweiten Aktion „Leere Stühle“ an. Am Freitag wollen sie rund 150 Stühle auf dem Marktplatz aufstellen.

Chef erkrankt an Corona

Es begann mit hohem Fieber und Schüttelfrost. Dann folgte der Test im Drive-in-Zentrum in Aalen. Das Ergebnis: Otto Schieber hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Während der Inhaber der Schieber Werkstätten in die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik eingeliefert wurde, schloss das Gesundheitsamt die Bopfinger Firma und schickte die Mitarbeiter in Quarantäne.

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Menschen in der Region und darüberhinaus seit vielen Wochen. Und sie wirft viele Fragen auf. Etwa über den richtigen Umgang der Politik mit dem Thema oder der Maskenpflicht, über den möglichen Zugriff auf Mobilfunkdaten der Bürger zur besseren Eingrenzung der Ansteckungen oder der Unterrichts-Situation für Schulkinder.

Zweitgrößtes Stadtfest in Aalen abgesagt

Jetzt steht es fest: Die Wasseralfinger Festtage sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das zweitgrößte Fest in Aalen fällt damit zum ersten Mal in seiner fast 50-jährigen Geschichte ins Wasser.

Für die Vereine bricht damit eine wichtige Einnahmequelle weg. Abgesagt ist auch das im zweijährigen Turnus stattfindende Schlossfest, welches zwei Wochen nach den Festtagen über die Bühne hätte gehen sollen.

So lustig beginnt die Hochschule Aalen das Semester

Die Hochschule Aalen hat mit einem Facebook-Video einen viralen Hit gelandet. Zum Semesterstart präsentieren Professoren und Dozenten, was alles während einer digitalen Konferenz passieren kann.

