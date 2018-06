Die Diskussion um den Freundschaftsvertrag zwischen Aalen und der mosambikanischen Stadt Vilankulo ist befremdlich. Die Auseinandersetzung um den Vertrag verliert sich in Details und vergisst, dass in Vilankulo Menschen in Blechhütten leben, viele Kinder weder richtig lesen, noch schreiben oder rechnen können. Um sie geht es, um sie sollten sich Debatten drehen. Nicht um Verträge, Formulierungen oder Informationspolitik.

Doch bleiben wir beim Freundschaftsvertrag, schließlich ist er Stein des Anstoßes. Wer den Vertrag liest, stellt fest: Aalen und Vilankulo wollen freundschaftlich miteinander reden, wie man einander helfen und sich austauschen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Mit eben diesem Auftrag hat der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss die Delegation ausgestattet: eine Projektpartnerschaft zu prüfen. Dass man dazu zunächst mit Menschen sprechen muss – selbstredend. Nun steht dieser Auftrag eben schwarz auf weiß nicht nur auf einem Sitzungsprotokoll, sondern auf einem symbolisch großen Blatt Papier, das schlicht signalisiert: Wir wollen nicht nur plaudern, wir meinen es ernst.

Dass Aalen es ernst meint, sieht man alleine an eben den vielen Projekten, die entstanden sind. Viele wollen helfen. Nur: Will auch der Gemeinderat? Wenn man die Diskussion im Rat verfolgt, ist für manchen Stadtrat der Wille scheinbar eher zweitrangig. Es geht viel mehr um technische Finessen, wann was hätte wo besprochen, wer hätte wen über einen Freundschaftsvertrag informieren müssen. Angesichts von Analphabetismus, Arbeits- und Perspektivlosigkeit in Mosambik wirkt die Diskussion unangemessen, fast absurd.

Es geht darum, Mosambik zu helfen. Darüber sind sich die Stadträte fraktionsübergreifend einig. Das ist eine gute Basis, um weiterzuarbeiten, um den Freundschaftsvertrag mit Leben zu füllen. Ihn und seine Entstehung weiter zu kritisieren, beschädigt die Ideen der Delegation. Nun braucht es Ideen und Projekte, die die Stadträte und Aalener Bürger aus den Berichten der Delegationsteilnehmer entwickeln können. Dass dabei aller Anfang beschwerlich ist, hat die Veranstaltung am Montag gezeigt: Keine Partnerschaft fußte anfangs auf soliden Beinen. Man kannte nur das Ziel. Doch, wie kommt man dorthin? Nur Mut!