„Nur mehr Straßen sind nicht zielführend"

So tief der Schock sitzt, überraschen konnte eigentlich keinen, was sich am Mittwoch in Washington abspielte. An jenem 6. Januar 2021, der als schwarzer Tag in die Annalen des amerikanischen Parlaments eingehen wird. Der Mob, der das Kapitol stürmte, als wäre es eine zu erobernde Festung, tat genau das, wozu Donald Trump ihn aufforderte.

Mit Schwäche werde man sein Land nicht zurückgewinnen, hatte der Präsident zuvor auf einer Kundgebung Öl gesagt, „ihr müsst Stärke zeigen“.