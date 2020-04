Nur eine Neuinfektion im Kreis Donau-Ries - Erneut starker Anstieg im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis sind die Zahlen der am Coronavirus erkrankten Menschen am Gründonnerstag in der Region am stärksten gestiegen. Der Landkreis Schwäbisch Hall hat allerdings noch keine Aktualisierung der Daten vorgenommen (Stand: 20 Uhr).

Die Corona-Krise auf der Ostalb

Alle Kreise in der Region melden hingegen weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Im Rems-Murr-Kreis sind acht weitere Patienten verstorben, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilt.

So ist die Lage in der Region am Gründonnerstag

Im bayerischen Nachbarkreis Donau-Ries wurde lediglich eine weitere Neuinfektion registriert, im Kreis Heidenheim vier. Vier weitere Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestest wurden, starben dort allerdings auch.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 800 - Anstieg um 67 zum Vortag

Aus Isolation entlassen: 474

Aktive Fälle: 317

† 9 (+2) - Anm. d. Redaktion: Die Zahl in Klammern ist die Differenz zum Vortag

Landkreis Göppingen

Infizierte (gesamt): 600 - Anstieg um 22 zum Vortag

Genesene Patienten: 281

† 23 (+3)

Landkreis Heidenheim

Infizierte (gesamt): 321 - Anstieg um vier zum Vortag

Genesene Patienten: 112

† 19 (+4)

Landkreis Donau-Ries

Infizierte (gesamt): 253 - Anstieg um eins zum Vortag

Genesene Patienten: k. A.

† 12 (+2) bestätigte Fälle

Unter den Verstorbenen sei ein Bewohner des Seniorenheims in Harburg, teilt die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Demnach sind nun zwölf Bewohner des Heims verstorben.

Die Verwaltung geht davon aus, dass alle Verstorbenen mit dem Coronavirus infiziert gewesen waren. Einige Tests stünden noch aus. Demnach starben 19 Menschen im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19.

Landkreis Schwäbisch Hall

Keine Aktualisierung (Stand: 20 Uhr)

Landkreis Rems-Murr

Infizierte (gesamt): 915 - Anstieg um 42 zum Vortag

Genesene Patienten: 235 - Diese Zahl wird nur zwei Mal wöchentlich aktualisiert

† 19 (+8)

Weitere aktuelle Meldungen aus der Region

Rund 100 Bewohner sowie sämtliche Angestellte der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen (LEA) sind bisher auf das Coronavirus getestet worden. Das vorläufige Ergebnis: 19 Mitarbeiter sowie 34 Bewohner haben sich angesteckt. Damit steigt die Zahl der infizierten Bewohner auf 41. 450 Testergebnisse stehen noch aus.

Das Landratsamt Heidenheim und die Stadt Giengen verfügen in der Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen eine Ausgangs- und Kontaktsperre.

„Die Lage ist angespannt.“ Mit diesen Worten beschreibt Thomas Deines vom Regierungspräsidium Stuttgart die derzeitige Situation in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) Ellwangen und Giengen.

Nina aus Essingen leidet an Epidermolysis Bullosa (EB), einer seltenen Hautkrankheit, wodurch ihre Haut so empfindlich ist wie der Flügel eines Schmetterlings. Sie bekommt sehr schnell schmerzhafte Blasen und Wunden, da ihre Haut sehr leicht reißt. Auch sie zählt zur Risikogruppe.

Solch ein Osterfest hat es noch nie gegeben: Keine feierlichen Gottesdienste zum höchsten Fest der Christen, keine Kirchenchöre, die mit ihrem Gesang alles umrahmen. Stattdessen: Leere Gotteshäuser. Seit drei Sonntagen ist das so.

Am Sonntagmorgen zum Gottesdienst in die Kirche? Das lassen die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aktuell nicht zu - nicht einmal an Ostern. Doch die Kirchen der Region wollen ihre Mitglieder trotzdem erreichen. Hier finden Sie zahlreiche Online-Gottesdienste im Überblick.

Häusliche Gewalt gibt’s nicht nur in Metropolen wie Berlin, sondern auch in kleinen Städten wie Ellwangen. Das stellt Christina Faber vom Soroptimist International Club Ellwangen klar. Aber: Unter der Gewalt leiden ihr zufolge nicht nur die Frauen, sondern auch die Kinder.

In diesem Jahr wird es keine Sommerfestspiele auf der Freilichtbühne "Alte Bastei" geben. Das hat der Verein Alt Nördlingen (VAN) mitgeteilt. Man habe sich aufgrund der Corona-Krise schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden, so der erste Vorsitzende, Axel Schönmüller.

