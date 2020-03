Nur der Tresorraum bleibt verschlossen

Von Schwäbische Zeitung

Auch im Landkreis Ravensburg gibt es den ersten Corona-Fall. Wie das Landratsamt am Donnerstagvormittag mitteilte, ist eine Person mittleren Alters aus Wangen bestätigt an dem Virus Covid-19 erkrankt. Sie befindet sich derzeit in häuslicher Isolierung.

Wie das Sozialministerium des Landes am Mittag erklärte, handelt es sich dabei um einen Mann, der sich zuvor in Südtirol aufgehalten hatte.

Weitere Angaben machte die Ravensburger Kreisverwaltung zunächst nicht.