Nur 13 Gegentreffer – Heubach deklassiert

Am späten Sonntagabend haben die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen den 1. Heubacher Handballverein in der heimischen Talsporthalle empfangen. In einer fairen und einseitigen Partie sicherte sich die SG Hofen/Hüttlingen mit 30:13-Toren beide Punkte.

Das Spiel begann zunächst sehr zäh für die SG2H. Yannik Haas erzielte den ersten Treffer der Partie. Es sollte nun aber bis zur 12. Minute dauern, ehe May der zweite Treffer für die SG gelingen sollte. Die Mannschaft um Kapitän Funk stabilisierte sich nun im weiteren Spielverlauf und aus einer kompakten Abwehr heraus gelangen der SG Hofen/Hüttlingen die einfachen Tore. Mit einem 8:0-Lauf distanzierte man die stark verletzungsgeplagten Heubacher. Bis zur Pause ließen die Grün-Roten nicht locker und erhöhten munter weiter auf 14:5.

SG2H sofort online

Nach Wiederanpfiff erhöhte die SG2H schnell durch den Routinier Oppold sowie Kreisläufer Eiberger auf zwölf Tore. Die Partie war damit bereits entschieden. In der Folge schlichen sich wieder einige Unkonzentriertheiten ein.

In der Abwehr vernachlässigte man die Beinarbeit und kam so einige Male zu spät, und im Angriff fehlten die Ideen oder es wurde zu nachlässig mit den Chancen umgegangen. Nachdem Heubach auf acht Tore (19:11) herankam sah sich das Trainergespann Pharion/Adam zu einer Auszeit gezwungen.

Sie appellierten an ihr Team das Spiel wieder konsequenter zu führen. Dieser Weckruf verfehlte seine Wirkung nicht.

Bis zum Schlusspfiff traf die SG2H noch elf Mal und ließ nur noch zwei Gegentreffer zu. Die SG Hofen/Hüttlingen siegte somit hochverdient mit 30:13-Toren.