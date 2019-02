Nur 1:1 – VfR Aalen belohnt sich nicht

Immerhin: Als die in dieser Saison ominösen Schlussminuten im Spiel des VfR Aalen anbrachen, passierte nichts mehr. Nichts mehr Zählbares. Aber: Auch an diesem Freitagabend musste das Schlusslicht der 3. Fußball-Liga zwei Chancen überstehen, doch die SG Sonnenhof Großaspach scheiterte.

In der 88. Minute wurde Kai Brünkers Schuss von Thomas Geyer geblockt, eine Minute später parierte VfR-Torwart Daniel Bernhardt glänzend gegen Makana Baku. Eine Niederlage im Ländle-Derby gegen die Aspacher wäre jedoch nicht verdient gewesen. Denn: Die Aalener zeigten gegen die SGS, dass sie mehr wollten als diesen einen Punkt in der bis zum Schluss spannenden Partie beim 1:1 (1:1)-Remis. Doch die Belohnung für die gute Leistung blieb aus.

VfR-Trainer Rico Schmitt konnte seiner Mannschaft nach seinem Heim-Debüt nicht viel vorwerfen. „Wir haben alles probiert“, lobte Schmitt. Dennoch: Der eine Zähler bringt den aufopferungsvoll kämpfenden VfR nicht voran. „Der eine Punkt ist in unserer Situation zu wenig“, merkte VfR-Präsident Sport Hermann Olschewski an.

Ein Hoffnungsschimmer war auf jeden Fall die Leistung – und der zollte auch Aspachs Coach Florian Schnorrenberg Respekt. Er sah von den Aalenern „eine unglaublich gute Leistung“. Und gestand ein: „Wir nehmen den Punkt gerne mit.“

Vier Mal in der Nachspielzeit, einmal in den letzten Minuten wie zuletzt in München: Diesmal wollte der VfR das Spiel nicht zum Ende hin aus der Hand geben, was auf der Ostalb in den vergangenen Wochen schon für genug Kopfschmerzen gesorgt hatte – und drei Mal in Folge nach einem 1:2 für gar keine Punkte.

Schmitt musste für das Vorhaben Heimsieg Änderungen in der Startelf vornehmen, denn der verletzungsbedingte Ausfall von Mittelfeldmann Patrick Funk (Oberschenkelverletzung) ließ einen Platz frei werden. Der Coach änderte in diesem Zuge die Grundformation: Nach dem 3-4-3-System beim 1:2 am Montag in München setzte Schmitt auf ein 4-5-1. Für Funk rückte Geyer auf die Sechs, Matthias Morys wirbelte im zusätzlichen Mittelfeldplatz.

Morys, der Mann mit Großaspacher Vergangenheit, setzte als feiner Passgeber seinen Offensivpartner Stephan Andrist in Szene – und der vergab die Einhundert prozentige Torchance zur Führung, als er frei vor dem Kasten knapp daneben schoss (9.). Wieso der VfR Tabellenletzter ist, zeigte sich eine Minute später – denn da schlugen die Apsacher eiskalt zu, nach einer Eingabe über links spitzelte Top-Torjäger Timo Röttger den Ball an Bernhardt vorbei ins kurze Eck zum 1:0.

Immerhin hatten die Aalener danach Glück, nicht noch höher zurück zu liegen. Der Ex-Aalener Philipp Hercher knallte seinen Schuss aus 18 Metern gegen den Pfosten (18.). Diese Szenen zeigten: Die Anfangsphase lief trotz schwungvollem Beginn nicht für den VfR. Es folgten einige Szenen, in denen die Verunsicherung zu sehen war. Doch im Abstiegskampf gilt es, kühlen Kopf zu bewahren – und am besten gleich damit zu treffen, was einmal gelang.

Fennell köpft Ausgleich

Nach einem Eckball von Sascha Traut köpfte Royal-Dominique Fennell per Bogenlampe zum 1:1 ein (33.). Aalen kann auch eiskalt sein. Bei der Serie von vier Traut-Eckbällen in den Minuten bis zur Halbzeitpause hätte für den vom Ausgleich beflügelten VfR locker die Führung fallen können. Das zweite Tor lag in der Luft, doch Aalens Abstiegskämpfer belohnten sich zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht für ihre Bemühungen. Trauts fünfte Ecke traf Torben Rehfeldt nicht richtig (51.), Morys schob die Kugel in der nächsten Aktion frei drüber (52.), dann war es Andrist, der aus fast gleicher Position im Strafraum scheiterte (57.).

Das rächte sich fast wieder: Kapitän Clemens Schoppenhauer kratzte in höchster Not einen Kopfball von Kai Gehring gerade noch von der Linie (71.).

Es blieb ein offenes, packendes Spiel – in dem der VfR noch zwei Mal mit guten Möglichkeiten scheiterte nach zwei gefährlichen Flachschüssen von Geyer (74.) und Fennell (84.). „Wir haben verpasst, das zweite Tor nachzulegen“, resümierte Fennell treffend. Immerhin fiel kein zweiter Gegentreffer mehr.