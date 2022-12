Nun doch stündlich Züge zwischen Aalen und Nördlingen

Die Riesbahn verkehrt zwischen Aalen, Nördlingen und Donauwörth nun doch weiterhin im Stundentakt. Wie der neue Betreiber Go Ahead Bayern mitteilt, werden dafür die DB Regio sowie die Weser Ems Eisenbahn GmbH Züge und Personal bereit stellen.

Go Ahead übernimmt mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember den Betrieb auf mehreren bayerischen Bahnstrecken, darunter auch auf der Riesbahn. Weil dem Unternehmen Personal fehlt, wollte es auf mehreren Strecken mit ausgedünntem Fahrplan starten. Für die Riesbahn war zunächst sogar nur ein Ersatzverkehr per Bus vorgesehen, vergangene Woche war dann von einem Zug alle zwei Stunden und einem Bus in den Stunden dazwischen die Rede.

„Viel Aufwand und Unterstützung“

„Wir sind sehr froh, dass uns diese Lösung mit viel Aufwand und Unterstützung unserer Kooperationspartner doch noch gelungen ist und wir den Fahrgästen der Region dieses Angebot machen können“, sagte Go-Ahead-Bayern-Geschäftsführer Fabian Amini zu der Ankündigung, doch einen Stundentakt gewährleisten zu können.

„Manchmal führt das beharrliche Bohren dicker Bretter zum Erfolg“, betonte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann. Der Grünen-Politiker hatte das Vorgehen von Go Ahead zuvor als nicht hinnehmbar kritisiert und den Nachbarn eine „Bayern first“-Strategie unterstellt.

Auch Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sprach von einer guten Nachricht. „Es sind aktuell schwierige Zeiten, da sind kreative Lösungen gefragt. Es wäre fatal gewesen, wenn sich die Situation zum Fahrplanwechsel erst einmal deutlich verschlechtert hätte.“