Notruf 112 auch für die Notfallseelsorge

Die Telefonnummer 112 ist die europaweit bekannte Notrufnummer in allen Fällen von bedrohlichen Erkrankungen und Verletzungen. Ein Notruf unter 112 mobilisiert Hilfe, die schnell und sicher kommt. Doch was ist wenn die Seele dringend Hilfe benötigt? Wer organisiert diese seelsorgerische Hilfe und wer alarmiert die Notfallseelsorger? Die integrierte Rettungsleitstelle Ostwürttemberg mit Sitz in Aalen ist die Einsatzleitstelle auch für die Notfallseelsorger.

Dramatische Ereignisse und traumatische Erlebnisse können Menschen emotional überfordern und die Seele verletzen. Auch für Angehörige von Notfallopfer und sogar für Einsatzkräfte selbst, wird in entsprechenden Fällen ebenso seelsorgerische Hilfe erforderlich. Diese Wunden sind auf den ersten Blick oft nicht sichtbar, können aber gleichsam umso schmerzhafter sein und zu komplexen Folgeerkrankungen führen, vergleichbar mit umfassenden chirurgischen oder internistischen Notfällen.

Wie wertvoll dieser Notdienst für die emotionale Gesundheit der betroffenen Menschen ist, wurde den Disponenten der integrierten Leitstelle spätestens beim Besuch der Organisatoren der Notfallseelsorger im Ostalbkreis deutlich. Die Delegation, mit Dekan Dr. Pius Angstenberger an der Spitze, in Begleitung der Notfallseelsorger Dekanatsreferent Martin Keßler und Renate Huaber, vermittelte ihren Zuhörern Einblicke in eine förderliche seelische Betreuungsarbeit. Mit großem Interesse verfolgten im Anschluss noch alle Delegationsteilnehmer, darunter auch Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter und Landtagsabgeordneter Winfried Mack, wie die Leitstellen-Disponenten die Annahme von Notfällen bewerkstelligen. Der Vorsitzende des DRK-Kreisverbands,Dr. Eberhard Schwerdtner, machte zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Helmut Bezler deutlich, wie bedeutsam diese Zusammenarbeit mit den Notfallseelsorgern und allen Hilfsorganisationen, Feuerwehren und der Polizei ist. Überdies waren sich in ihrem Fazit alle Beteiligten einig: Notfallseelsorge ist erste Hilfe für die Seele!