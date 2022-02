Notos Quartett holt am 19. Februar Dezember-Termin in Aalen nach

Das Notos Quartett, eine der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart, gibt am Samstag, 19. Februar, um 20 Uhr ein Konzert mit Werken von Mozart, Françaix und Brahms im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Konzertrings in der Stadthalle Aalen. Die Eintrittskarten für den ursprünglichen Konzerttermin am 2. Dezember 2021 haben ihre Gültigkeit beibehalten, können jedoch bei MusikA für Eintrittskarten, datiert auf den neuen Termin, getauscht werden. Zudem sind Karten, auch die der Abonnentinnen und Abonnenten, bei MusikA, Bahnhofstraße 1 bis 3, 73430 Aalen (Telefon 07361 / 55810) sowie an der Abendkasse erhältlich. Foto: Notos