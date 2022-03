Notfallseelsorger helfen in Krisensituationen

Beim Jahrestreffen der Notfallseelsorger im Landgasthof Bieg in Neuler hat Pfarrer Bernhard Richter als Koordinator die Gelegenheit genutzt, allen zu danken, die in unterschiedlichen Einsätzen Menschen in Krisensituationen begleiten. Er erinnerte auch an das 20-jährige Bestehen im Oktober vergangenen Jahres und die öffentliche Wertschätzung, die der Notfallseelsorge bei diesem Fest zuteil geworden sei.

Richter berichtete auch von einem Trägergespräch mit den Dekanen, bei dem noch einmal Zuständigkeitsbereiche abgegrenzt wurden. Martin Keßler übernimmt die Leitung und Verantwortung der Ellwanger Schleife, Jürgen Schnotz wird künftig für die Aalener Schleife zuständig sein. Richter blickte auch nach vorne und rief zur Beteiligung am Katholikentag vom 25. bis 29. Mai auf. Dort werde auch die Notfallseelsorge mit einem Stand vertreten sein. Ebenso wird es in diesem Jahr wieder einen Blaulichtgottesdienst geben, der am 16. Oktober um 18 Uhr in der Stadtkirche in Ellwangen stattfinden wird.

Diakon Jürgen Schnotz stellte einige Fortbildungsangebote, sowie einen neuen Ausbildungskurs in Aussicht und blickte auf die Bombenentschärfung zurück, an der auch die Notfallseelsorge beteiligt gewesen sei.

Im Rahmen der Versammlung wurden Manuela Neher-Weidisch und Sylke Gamisch für zehnjährige Tätigkeit bei der Notfallseelsorge geehrt, und Kerstin Münster und Manon Martin wurden in den Dienst einer Notfallseelsorgerin beauftragt.