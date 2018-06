Notfall: Frauen eilen Autofahrer zu Hilfe

Beim Befahren der Langertstraße, vom Heckenrosenweg kommend, in Richtung Stadtmitte ist ein 67-jährigen Autofahrer am Dienstag aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls in der Mitte der Langertstraße zum Stehen gekommen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden im Kreuzungsbereich dadurch nicht gefährdet. Als eine entgegenkommende Autofahrerin mit ihren beiden Mitfahrerinnen die Situation erkannte und dem bewusstlosen Mann zu Hilfe eilte, konnten sie zunächst durch den automatischen Verschließmechanismus nicht in das Fahrzeug gelangen. Durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer, der beherzt die Scheibe mit einem Hammer einschlug, konnte der Mann aus dem Fahrzeug geborgen werden. Durch die Ersthelfer wurden bis zum Eintreffen eines Notarztes lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet. Der 67-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er noch am Abend aber seiner Erkrankung erlag.