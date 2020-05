Notbetreuung für Schüler bis zur siebten Klasse

Die Stadt hat in einer gemeinsamen Konferenz mit den Schulleitungen die Übernahme der Ferienbetreuung in den Pfingstferien auf freiwilliger Basis vereinbart. Die Betreuung wird vorrangig durch städtisches Personal gewährleistet und findet an der Greutschule Aalen und im Schülerhaus Welland für Schüler der Klassen eins bis sieben von sieben bis 17 Uhr statt.

Das Angebot der Notbetreuung richtet sich wie bisher an Familien, bei denen beide Elternteile oder ein Alleinerziehender in einem systemrelevanten Beruf arbeiten und die Betreuung der Kinder nicht in anderer Weise sichergestellt werden kann oder beide Elternteile einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehindert ist.

Inzwischen werden auch Schüler in die Notbetreuung aufgenommen, für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist. Eine gleichmäßige Zuteilung der Schüler auf die Schulstandorte erfolgt nach Ablauf der Anmeldefrist am 28. Mai.

Um das Infektionsrisiko für alle zu minimieren, wird darum gebeten, dass die Kinder Mund-Nasen-Masken, beziehungsweise Alltagsmasken von zu Hause mitbringen. Bei Bedarf wird die Stadt Aalen wiederverwendbare Masken zur Verfügung stellen.

Die Kosten betragen je Betreuungstag 11,10 Euro ohne Verpflegung und werden nach Nutzung in Rechnung gestellt. Inhaber der Spionkarte erhalten 35 Prozent Ermäßigung auf das ursprüngliche Entgelt.