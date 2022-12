Nostalgie in der Filmdose: Aalener Wochenschauen jetzt auf DVD

Die Aalener Wochenschauen sind da. Rechtzeitig vor Weihnachten sind die Schwarzweißfilme aus dem Aalen der 1950er-Jahre auf DVD erschienen. Die Szenen zeigen unter anderem den MTV-Fasching, das Kinderfest, die Ski-Ostalb-Meisterschaft und das Badevergnügen im Hirschbachbad – insgesamt circa 50 Minuten Einblicke ins Leben der Aalener vor 70 Jahren. Kommentiert werden die Stummfilme von Dr. Georg Wendt und Carola Moser vom Stadtarchiv, verpackt ist die DVD in einer Metallhülle in Filmdosen-Optik.

Die DVDs sind zum Preis von 19,95 Euro beim Kino am Kocher oder bei der Geschäftsstelle des Geschichtsvereins (Rathaus, Zimmer 113) erhältlich. Die Bestellung ist auch telefonisch unter 07361/52-1163 oder per Formular möglich. Dieses kann unter www.aalen.de/sperle heruntergeladen und ausgefüllt an elke.litz@aalen.de geschickt werden.