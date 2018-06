Fußball-Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd spielt am kommenden Wochenende in zwei weiteren Testspielen gegen den FC Eislingen (Samstag, 17 Uhr, im Gmünder Schwerzer) und den SV Ebnat (Sonntag, 16.30 Uhr, in Ebnat).

Unter der Woche gastierte der FCN beim TSB Gmünd und gewann deutlich mit 14:1. „Ich kann nicht so viele Erkenntnisse aus diesem Spiel herausziehen, aber es gab schon Ansätze, die mir gefallen haben und auch ein paar Dinge, die wir bis zum Saisonstart optimieren müssen“, so Normannia-Trainer Beniamino Molinari. Im nächsten Testspieldoppelpack sollen erneut alle Spieler zum Einsatz kommen, um sich für die Stammelf zu präsentieren. Denn in den nächsten Tagen wird Molinari immer genauer hinsehen, damit sich die die verschiedenen Ketten im Abwehr-, Mittelfeld- und Sturmbereich einspielen können. „Und dann kommt auch die Phase, in der nicht mehr alle Spieler die gleichen Einsatzzeiten bekommen“, erklärt Molinari. (jh)