Nordumfahrung Ebnat: Woran hakt es?

„Nach 50 Jahren Odysee sind wir jetzt kurz davor, dass diese Umgehungsstraße realisiert wird“. Mit diesen Worten hat der Sprecher des Bürgerbündnisse „Pro Nordumfahrung Ebnat“, Thomas Steiger, die rund 50 interessierten Gäste im „Bären“ auf den Informations- und Diskussionsabend zu diesem Thema eingestimmt. Als die Zuhörer erfahren haben, an was es derzeit wohl „hakt“ trauten sie kaum ihren Ohren: Es fehlt noch der „Gesehenvermerk“ des Bundesverkehrsministeriums zu den Planungen. Doch den gibt es erst, wenn das Regierungspräsidium Stuttgart weitere Hausaufgaben erfüllt hat, erklärte Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter.

Ausgelöst hatte die Debatte über den noch fehlenden „Gesehenvermerk“ eine E-Mail des zuständigen Referatsleiters beim Regierungspräsidium, Jürgen Holzwarth, in dem dieser sich aus Termingründen für sein Fehlen an diesem Abend entschuldigt hatte. Wörtlich schrieb er an das Bürgerbündnis: „ Sie haben allen Grund zur Freude, nachdem der Bebauungsplan zur Umfahrung Ebnat abgeschlossen ist und wir nur noch darauf warten, dass das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur den Planungen seinen Gesehenvermerk erteilt, da sind wir guter Dinge. Die Projektleitung wird demnächst an unser Baureferat Ellwangen übergeben, das dann die Ausführungsplanung erstellt und den Bau durchführt.“

Für die Umstufung ist ein Konzept nötig

Um was es geht, ist relativ kompliziert. Im Zuge der Planungen für die Nordumfahrung ist die Landesstraße 1084 zur Bundesstraße hochgestuft worden. Dafür muss Roderich Kiesewetter zufolge eine andere Bundesstraße in Nordwürttemberg zur Landesstraße herabgestuft werden. Für diese erforderliche Umstufung müsse das Regierungspräsidium dem Bundesverkehrsministerium ein Konzept vorlegen. Erst dann könne das Ministerium den „Gesehenvermerk“ erteilen. Seinen Informationen zufolge solle das Konzept noch im Dezember 2018 erstellt werden, ansonsten sei mit einer mehrmonatigen Verzögerung des ganzen Verfahrens zu rechnen, sagte Kiesewetter. Der Ball liege eindeutig beim Regierungspräsidium.

Der Bundestagsabgeordnete sprach sich eindeutig für die Nordumfahrung von Ebnat und lobte das Bürgerbündnis für seine Aktivitäten. Er beteilige sich nicht an Spekulationen über den Albaufstieg.

„Die Stadt Aalen hat ihre Hausaufgaben gemacht“, bekräftige Oberbürgermeister Thilo Rentschler Es herrsche Baurecht und das Geld stehe zur Verfügung. Rentschler betonte, dass mit der Beauftragung von Bodenuntersuchungen die Stadt sogar in Vorleistungen gegangen sei. Ob es zum avisierten Baubeginn 2020 komme, hänge vom Bauherrn Regierungspräsidium Stuttgart ab. „Das RP ist Dreh- und Angelpunkt bei den Planungen“ sagte Rentschler. So nahe wie jetzt sei man noch nie an der Realisierung dieses Bauvorhabens gewesen.

Der Ebnater Ortsvorsteher Manfred Traub zeigte sich erleichtert darüber, dass sich das Geheimnis bei dieser „never ending Story“ so langsam lüfte. Es gelte jetzt weiter Flagge zu zeigen.

Auf Vorschlag von Thilo Rentschler wurde beschlossen, dass der Ortschaftsrat Ebnat, die Stadt Aalen und das Bürgerbündnis einen gemeinsamen Brief an das Regierungspräsidium schreiben, in dem die schnelle Realisierung der Nordumfahrung Ebnat verlangt wird.