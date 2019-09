Nordumfahrung Ebnat soll in Etat 2020

Die Aufnahme der Nordumfahrung Ebnat als erster Bauabschnitt der B29a in den Bundeshaushalt 2020 soll forciert werden. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs im Bundesverkehrsministerium, bei dem es um verschiedene Verkehrsprojekte der Ostalb gegangen ist.

Zu dem Gespräch beim Parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter eingeladen. Mit dabei waren auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundedstagsfraktion, Ulrich Lange, der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, der Erste Bürgermeister der Stadt Aalen, Wolfgang Steidle, und Ebnats Ortsvorsteher Manfred Traub.

Beim Ausbau der östlichen B29 als B29n begrüßten die Gesprächsteilnehmer die Initiative des Ostalbkreises, für das Verkehrsministerium Baden-Württemberg das Linienbestimmungsverfahren für die B29n Röttinger Höhe-Nördlingen zu übernehmen. Am 24. September soll hierüber im Kreistag abgestimmt werden. Staatssekretär Steffen Bilger betonte, dass nach der Umweltverträglichkeitsstudie, die Variantensuche anstünde. Hierbei würden alle denkbar möglichen Varianten ergebnisoffen untersucht. Weiterhin sei die Gesamtmaßnahme in den Ausbaugesetzen festgelegt und somit bestehe der gesetzliche Planungsauftrag für die Gesamtmaßnahme von der Röttinger Höhe bis nach Nördlingen. Erst wenn dann eine Vorzugsvariante gefunden sei, könne grundsätzlich überlegt werden, in mehreren Bauabschnitten an die Umsetzung zu gehen.

Bürger wollen nicht mehr länger warten

In Bezug auf die B29a, die Nordumfahrung Ebnat und den Aufstieg Unterkochen, betonten Steidle und Traub, dass von Seiten der Stadt Aalen alle Schritte in die Wege geleitet seien, in einem ersten Bauabschnitt endlich die Nordumfahrung Ebnat zu beginnen. Hier warte man auf die Baufreigabe. Die Abgeordneten Kiesewetter und Mack wiesen darauf hin, dass der Bund sich darauf verlassen könne, dass als zweiter Bauabschnitt die weitere Gesamtmaßnahme mit der Teilortsumfahrung Unterkochen weitergeplant werde. In Ebnat sei die Planung aber schon so weit, dass nun auch begonnen werden könne. Traub gab zu bedenken, dass die Planungen seit Jahrzehnten andauerten und die Bürger in Ebnat nicht mehr länger warten könnten. Bilger sagte zu, die Aufnahme der Nordumfahrung Ebnat, als ersten Bauabschnitt der B29a, in den Bundeshaushalt 2020 zu prüfen. Allerdings müssten vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg noch Unterlagen nachgereicht werden, die jedoch bislang nicht geliefert worden seien. Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, alles zu tun, damit die Nordumfahrung Ebnat noch in den Haushalt 2020 eingestellt wird. Gelinge dies, wäre auch der Baubeginn 2020 möglich.

Zur B29 Aalen-Essingen übermittelte Kiesewetter Bedenken der Gemeinde Essingen, beim geplanten Ausbau sei es zu einer Verzögerung gekommen. Bilger sagte, dass es beim Ausbau zu einer Kostenerhöhung von über 25 Prozent gekommen sei. Dementsprechend müsse vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg eine Kostenfortschreibung beantragt werden. Sofern diese bis Oktober beim Bundesfinanzministerium vorliege und dieses der Kostenerhöhung zustimme, sehe er die Chance, die Maßnahme weiterhin in den Bundeshaushalt 2020 einzustellen. Demnach könnte dann Anfang 2020 der erste Bauabschnitt beginnen. Dies nahmen die Gesprächsteilnehmer mit Erleichterung auf. Mit einer Bauzeit von vier Jahren müsse dennoch gerechnet werden.

Rechtzeitig Maßnahmen für Deutschlandtakt anmelden

Winfried Mack berichtete, dass das Verkehrsministerium Baden- Württemberg seine Forderung, die Bahnstrecken zwischen Stuttgart und Nürnberg für einen Halbstundentakt zu ertüchtigen, aufgenommen habe und die erforderlichen Investitionsmaßnahmen prüfen wolle. Bilger wies darauf hin, dass die Länder rechtzeitig Maßnahmen zur Aufnahme in den Deutschlandtakt anmelden müssten. Dies sei für die Strecke Stuttgart-Aalen-Nürnberg bislang nicht geschehen, der dritte Gutachterentwurf wäre jedoch noch eine Möglichkeit, dies nachzuholen. Hierzu müsste allerdings das Land Baden-Württemberg rasch anmelden.

Mack sprach in diesem Zusammenhang auch den Bahnhalt Ellwangen an, der mit dem schienengleichen Übergang zukunftsfähig umgestaltet werden müsse. Gemeinsam mit Kiesewetter will er hierzu in einem Schreiben an das Bundesministerium die Möglichkeiten ausloten.