Nordmazedonier illegal auf Baustelle beschäftigt

Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben bei der Überprüfung einer Baustelle im Raum Essingen gegen drei Arbeiter aus Nordmazedonien Ausreiseverfügungen erwirkt, weil diese illegal beschäftigt wurden. Sie müssen neben der Zahlung einer Geldstrafe innerhalb einer Woche das Land verlassen. Das hat das zuständige Hauptzollamt Ulm mitgeteilt.

Gegen den Bauherrn wird gesondert ermittelt. Ihm droht eine empfindliche Geldstrafe, wenn sich der Verdacht der vorsätzlich illegalen Ausländerbeschäftigung bestätigt.

Illegale Beschäftigung ist in der Baubranche keine Seltenheit. Bei mehreren Schwerpunktprüfungen von der Ostalb bis zum Bodensee haben Beamte des Hauptzollamts Ulm in den vergangenen Wochen über 30 Arbeiter aus Südosteuropa angetroffen, die für Deutschland keine Arbeitserlaubnis besaßen. Der Zoll wird auch in Zukunft seine Kontrollen verstärkt in diesem Bereich fortsetzen.