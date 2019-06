Norbert Rehm erzielt Erfolg vor Verwaltungsgerichtshof

In einem Gerichtsstreit zwischen ihm und Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler vermeldet Stadtrat Norbert Rehm (Aktive Bürger) einen Teilerfolg: Der erste Senat des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) hat eine zuvor vom Verwaltungsgericht Stuttgart als nicht zulässig erklärte Berufung gegen eine Entscheidung desselben Gerichts in einem Punkt jetzt für zulässig erklärt.

Der Streitgegenstand liegt inzwischen fast sechs Jahre zurück: In der Gemeinderatssitzung vom 19. September 2013 hatte Rehm beantragt, den Tagesordnungspunkt „Erteilung von Weisungen an den Vertreter der Stadt Aalen für die nächste ordentliche Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau Aalen GmbH“ zu vertagen, weil ihm dazu nicht ausreichend Informationen vorlägen. Weil über seinen Vertagungsantrag aber nicht entschieden wurde, zog Rehm dagegen vor Gericht.

Im Januar 2017 hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart als erste Instanz seine Klage abgewiesen und eine Berufung gegen diese Entscheidung nicht zugelassen. Dagegen hatte Rehm beim VGH in Mannheim eine Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht. Der erste Senat unter Gerichtspräsident Volker Ellenberger gab der Beschwerde nun in einem Punkt statt. Er folgte der Berufungsbeschwerde zu Rehms Vorwurf, dass die zu besagtem Tagesordnungspunkt gefassten Beschlüsse wegen Verstoßes gegen seine Informationsrechte nicht ordnungsgemäß gefasst und daher rechtswidrig seien. Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts, so der VGH, bestehe für diesen Antrag ein Rechtsschutzinteresse. Rehm zielt mit seinem Antrag darauf ab, dass die zu dem Tagesordnungspunkt erforderlichen Unterlagen nicht beigefügt gewesen seien und sein Vertagungsantrag abgelehnt wurde.

VGH: OB trägt rechtliche Verantwortung

Der VGH sieht für einen Feststellungsantrag in diesem Punkt „erhebliche Erfolgsaussichten“. Und bringt unzweifelhaft zum Ausdruck, dass der Oberbürgermeister der richtige Beklagte sei. Er trage nach der Gemeindeordnung die rechtliche Verantwortung für die Beifügung der notwendigen Unterlagen. Das gelte auch in dem beklagten Tagesordnungspunkt, bei dem der OB in der Sitzungsleitung von einem Bürgermeister vertreten worden sei. Dessen Sitzungsleitung, so der VGH, sei dem OB als Organ der Stadt zuzurechnen.

Nicht zugelassen für eine Berufung hat der VGH jenen Teil von Rehms Beschwerde, in dem der Stadtrat der Richterin am Stuttgarter Verwaltungsgericht, welche die erstinstanzliche Entscheidung gefällt hatte, Befangenheit vorgeworfen hat. Ein Zulassungsgrund für diesen Vorwurf sei nicht erkennbar, so der VGH. Die Entscheidung des VGH bedeutet nun, dass Rehm im Punkt der nicht ausreichenden Information und der nicht erfolgten Abstimmung über seinen Vertagungsantrag beim VGH Berufung gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart, seine Klage abzuweisen, einlegen kann.

Rehm hält das VGH-Urteil nun für „wegweisend“, insbesondere für die Praxis im Aalener Gemeinderat. Es sei, so Rehm, eine „Klatsche“ für die Verwaltung bezüglich des Antragsrechts eines Stadtrats. Bei Rentschler habe es sich in vielen Fällen „eingebürgert“, dass er, so Rehm, Anträge stelle und Rentschler unter dem Gelächter der anderen Stadträte meine: „Na und?“ Dies sei nun eindeutig unzulässig. Ebenfalls gängige Handlungsweise sei, dass Beschlüsse entweder schon vollzogen seien, bevor diese gefasst seien, oder zumindest sofort vollzogen würden, wenn Kritik aufkomme. Bisher sei hier argumentiert worden, dass das Rechtsschutzinteresse entfalle, weil der Beschluss schon vollzogen und somit eine Anfechtung nicht mehr möglich sei. Wegweisend sei nunmehr, dass der Gerichtshof feststelle: Sollte eine Verletzung der Rechte eines Stadtrats vorliegen, entfalle das Schutzinteresse nicht dadurch, dass der Beschluss vollzogen wurde.