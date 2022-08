Noller/Schlicht verpassen Titelverteidigung

Laute Motorengeräusche haben auf dem Rötenberg gedröhnt. Der MSC Untergröningen hat seinen 13. Untergröninger Rallyesprint Ende Juli ausgerichtet. Den Gesamtsieg holte das Team Patrik Dinkel/Tamara Lutz vom Orts Club ADAC OC Winnenden, vor Jörg Dörre Jörg mit Beifahrer Wayne Polinivic vom Orts Club HWRT Wohlmuthausen. Es folgte Rainer Noller/Tanja Schlicht mit ihrem Opel Corsa Rallye IV. Sieger in der Mannschaftswertung wurde das Team RC Pommertsweiler.

Bei besten Wetterbedingungen gingen 44 Teams an den Start. Zahlreiche Motorsportbegeisterte pilgerten zum extra dafür eingerichteten Zuschauerpunkt auf dem Rötenberg, Im Zuschauerpunkt wurden im Schatten 38 Grad gemessen, trotz der sehr hohen Temperaturen waren rund 400 Zuschauer an den Zuschauerpunkt gewandert, von dort konnte man den anspruchsvollen Rundkurs weiträumig einsehen. Dank der guten Organisation der MSC-Sportabteilung und dem Einsatz der Zahlreichen Helfer, wurde eine Motorsportveranstaltung geboten, die sich neben der Ostalbrallye als feste Größe im Ostalbkreis mittlerweile etabliert hat.

Das Rallyezentrum befand sich wieder an der Turn und Festhalle in Untergröningen. Dort fand für die Teams am Samstag die Dokumentenabnahme und die Siegerehrung statt. Das Organisationsteam unter der Leitung von Daniel Gutsch hat mit seinen Helfern erneut eine attraktive Strecke im Bereich Untergröningen Rötenberg ausgearbeitet. Der Sportliche teil umfasst drei Wertungsprüfungen (WP) Insgesamt wurden 15 Kilometer (km) Wertung gefahren, davon fünf km auf drei WP´s verteilt galt es für die 44. gemeldetem Teams zu absolvieren.

Der MSC Untergröningen e.V. im ADAC mobilisierte unter der Führung von Daniel Gutsch rund 80 freiwillige Helfer. Dies war eine große Herkulesaufgabe da immer wieder Helfer wegen der Pandemie kurzfristig ausgefallen sind. Das Team Patrik Dinkel/Tamara Lutz mit ihrem Mitsubishi Lancer EVO 9 RS legten gleich in der ersten Runde eine Traumzeit hin. Das Team Jörg Dörre / Polinivc Wayne mit ihrem BMW M3 folgten mit nur sechs Sekunden. Michael Bäder/Achim Hausch mit ihrem BMW M3 E 46 Compact folgten mit nur knapp einer Sekunde Rückstand. Ralf Stütz/ Fuchs Markus als Lokalmatador verlor gleich an der ersten WP elf Sekunden auf die Führenden. Sven Kohler/Maren Kohler Maren mit ihrem BMW E30 320i haben in der WP I die zwölftbeste Zeit eingefahren, die beiden fahren für den MSC Untergröningen e.V.im ADAC. Am Ende gewann Patrik Dinkel/Tamara Lutz mit ihrem Mitsubishi Lancer EVO 9 RS.

Die vereinseigenen Sportfahrer erreichten im Gesamtklassement gute Erfolge: Sven Kohler/Maren Kohler mit ihrem BMW E30 320i erreichten den neunten Platz. Sven Reiter/Jaqueline Hermann mit ihrem Skoda Octavia erreichten den 30. Platz in der Gesamtwertung, die beiden fahren für den MSC Untergröningen e.V. im ADAC.