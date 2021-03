Nördlingen verpasst wichtige Punkte

In HD? – Ja, in HD. – Also in höchster Qualität? Nein, das nicht, sondern in Heidelberg. Höchste Qualität konnte man von den Damen-Basketball-Bundesligisten XCYDE Angels Nördlingen nach den letzten Wochen wahrlich erwarten. Das erste Match des kuriosen Dreierpacks Heidelberg – Halle – Heidelberg ist gespielt.

Am Mittwochabend waren die Angels zunächst einmal auf der Suche nach ihrem Rhythmus. Als man meinte, ihn gefunden zu haben, ließen die Kräfte nach und man versäumte es den dritten Sieg in Serie mitzunehmen. Mit 71:65 ließ die Imreh-Truppe zwei wichtige Punkte im Kampf um Play-Off-Plätze in Baden-Württemberg.

Nach zwei ausgefallenen Spielen war es nicht verwunderlich, dass es im ersten Viertel zu Missverständnissen und Fehlwürfen kam. Immerhin stand die Verteidigung, auf die Coach Imreh immer großen Wert legt, und hielt die Gastgeber auf mageren 34 Punkten bis zur Halbzeitpause, so dass man mit eigenen 29 Punkten keineswegs aussichtslos zurücklag. Im dritten Viertel intensivierten die Angels ihre Frau-Frau-Verteidigung sogar noch einmal. Einige Male lief die 24-Sekunden-Angriffszeit der Heidelberger ab ohne dass die BasCats überhaupt zum Wurf kamen und als Schlüter ihren zweiten Dreier des Spiels traf, lag man nach dreißig gespielten Minuten nur noch mit 48:47 zurück. Zwar rüttelte man in den Schlussminuten noch einmal mit Pressverteidigung an der Standhaftigkeit der Heidelberger, dies reichte aber nicht mehr um das Match noch einmal herumzudrehen.

Die Chance auf eine Revanche gegen die BasCats bietet sich ja bereits am nächsten Mittwoch.

Zuvor steht für den Tabellenachten aus Nördlingen noch an diesem Sonntag (16 Uhr) das Heimspiel gegen den Vorletzten Gisa Lions SV Halle an.