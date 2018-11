Nochmals Zoff um den „Nordplatz“

Zu viele Parkplätze, zu wenig Grün: Die geplante Gestaltung des nördlichen Platzes auf dem Stadtoval-Gelände stößt weiter auf Kritik. Schon im Technischen Ausschuss hatten vor allem die Grünen moniert, die Fläche würde lediglich zu einem asphaltierten Parkplatz werden. Und das sei an dieser Stelle viel zu schade. Norbert Rehm (FDI) hält daran fest, dass die Stadt die tatsächlichen Baukosten für den Kulturbahnhof dadurch verschleiern will, indem sie den Platz (Kosten rund 760 000 Euro) als getrennte Baumaßnahme ausweist.

Wie zu erwarten war, beschäftigte sich nun auch der Gemeinderat länger mit dem Platz, für den es noch keinen Namen gibt. Der „nördliche Platz“ ist übrigens bislang nur ein Arbeitstitel. Er soll noch einen „richtigen“ Namen bekommen.

Für Aalens OB Thilo Rentschler ist die Fläche zwischen der Düsseldorfer Straße und dem künftigen Kulturbahnhof das „eigentliche Herzstück des ganzen Quartiers“, eine „Drehscheibe“, „grüne Mitte“ und ein Platz zu Verweilen und zum Spielen. „Multifunktional“ soll er sein, erklärte erneut Aalens Erster Bürgermeister. Wolfgang Steidle kann sich hier einen Platz für die Gemeinschaft und für die Kultur vorstellen, auf dem auch mal ein Zelt aufgebaut und ein Fest gefeiert wird. Karin Boldyreff-Duncker hatte die Kritik der Grünen wiederholt: Zum einen seien bezüglich des Platzes die Fragen der Fraktion nicht beantwortet worden. Zum anderen werde er zum reinen Parkplatz (vorgesehen sind 34 Pkw-Stellplätze). Denn es sei ja so: Wo ein Parkplatz ist, zumal in City-Nähe, werde er auch zugeparkt.

Keine zehn Prozent Radfahrer

54 Fahrradparkplätze sind vorgesehen. Aber Rentschler zweifelt, ob die Eltern, die ihre Kinder morgens in die Kita bringen, oder die Besucher des Kinos im Kulturbahnhof abends alle mit dem Fahrrad kommen. Das führte zu einer spontanen „Kurzumfrage“, wie viele Gemeinderäte zur Sitzung denn mit dem Fahrrad zum Rathaus geradelt sind. Ergebnis: Vier. Also „keine zehn Prozent“ überschlug der OB. Auch wenn er Radfahrer wäre, hatte sich Carl-Utz Rossaro (CDU) gemeldet, würde er hier kein Fahrrad abstellen wegen der zu weiten Entfernung zur Innenstadt.

Kritik beziehungsweise Anregungen gab es aber auch von den anderen Fraktionen. Franz Fetzer (Freie Wähler) brachte die Option einer Tiefgarage ins Spiel, damit „wäre viel gewonnen“. Zudem sei ja den Bauherren vorgeschrieben worden, eine Tiefgarage zu bauen. Davon würde man nun einfach absehen. Von einer Tiefgarage hält Rentschler nichts. Unter anderem, weil sie um ein vielfaches teurer wäre. Und Ilse Schmelzle (FDI) hält die Platzierung er Treppen, beziehungsweise der Stufen im Bereich der Düsseldorfer Straße schlicht für „hirnverbrannt.“ Ihr Fraktionskollege Norbert Rehm hatte erneut darauf hingewiesen, dass die Kosten für den Platz den Kosten für den Kulturbahnhof zugerechnet werden müssen. So wie die Verwaltung vorgehe, sei das „nicht zulässig.“ Außerdem vermisst er weiter eine Antwort auf seine Anfrage, wie viele Parkplätze hier eigentlich vorgeschrieben seien.

Michael Fleischer (Grüne) hatte einen Antrag gestellt: einen Streifen für Radfahrer, am südlichen oder am östlichen Rand. Steidle hält das für „nicht so ideal.“ Denn gerade im Eingangsbereich solle das Stadtoval in einem „üppigen Grün“ erscheinen. Sein Vorschlag und ein Kompromiss, mit dem Fleischer leben kann, ist ein entsprechender grüner Streifen oder ein Hain in Richtung künftiger Musikschule. Rehms Antrag, die Kosten für den Platz den Kosten für den Kulturbahnhof zuzurechnen oder, wie es der der OB ausdrückte, „ihm aufs Auge zu drücken“, konnte sich nicht durchsetzen. Die Abstimmung ging mit zehn Ja-Stimmen und neun Enthaltungen aus.